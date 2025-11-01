Barcelona vs. Elche: fecha, horarios y canales de TV por la fecha 11 de LaLiga

Barcelona vs. Elche se enfrentan este domingo 2 de noviembre desde las 12:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; con seis horas más en España), en el encuentro válido por la fecha 11 de LaLiga 2025-26. Los culés buscarán hacer respetar su localía para volver a acercarse al líder, que sigue siendo el Real Madrid. A continuación, conocerás los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza.

El FC Barcelona, segundo en LaLiga con 22 puntos, necesita una victoria para cerrar la brecha de cinco puntos abierta por el Real Madrid. La derrota en El Clásico ha puesto presión sobre el técnico Hansi Flick, quien exige una respuesta inmediata en el Estadio Olímpico Lluís Companys para mantener vivo el pulso por el título.

El Barça recibe la buena noticia de los regresos de Robert Lewandowski y Dani Olmo, que alivian la ofensiva. Sin embargo, el equipo lamenta la importante baja de Pedri (rotura muscular) y el prolongado tiempo de Raphinha. Estas ausencias obligan a Flick a reconfigurar el mediocampo y la delantera.

Se espera que el Barcelona domine la posesión (su promedio es superior al 60%), intentando desgastar a un Elche que jugará en bloque bajo. La clave será la verticalidad y la capacidad de los interiores para generar espacios entre líneas. La eficacia de Lewandowski en la definición será fundamental para no dejar dudas.

Por su lado, el Elche llega a Montjuïc ubicado cómodamente en la zona media de la tabla (14 puntos), habiendo logrado un buen equilibrio en este inicio de temporada. El club ilicitano, que cuenta con exjugadores del Barça en su plantilla (como Iñaki Peña o Eder Sarabia), busca mantener su regularidad y consolidarse en Primera División.

El equipo es un bloque con buen balance goleador (11 a favor, 10 en contra), gracias a una defensa que concede poco. No obstante, el rendimiento como visitante sigue siendo la gran asignatura pendiente del Elche, que solo ha sumado tres puntos en cinco partidos fuera de casa en lo que va de Liga.

El historial reciente favorece de manera abrumadora al Barcelona, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos, incluyendo goleadas como el 4-0 de 2023. El Elche acumula al menos 13 encuentros consecutivos sin vencer al Barça en todas las competiciones. Romper esta tendencia histórica sería la gran hazaña de la jornada.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Elche?

El partido entre Barcelona vs. Elche se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Elche?

El encuentro entre Barcelona vs. Elche está programado para este domingo 2 de noviembre desde las 12:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 2:30 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 1:30 p.m.; en México a las 11:30 a.m.; mientras que en España a las 7:30 p.m.

TE PUEDE INTERESAR