El fútbol peruano vuelve a posicionarse como un mercado exportador y los clubes que trabajan bien sus canteras empiezan a ver los frutos. FBC Melgar, que ya concretó una venta importante este año, estaría a punto de perder a otra de sus joyas que más ha destacado en el último año. Se trata del defensor Matías Lazo, un producto de la casa que ha despertado el interés de varias ligas internacionales. La noticia, que se conoció en la previa del crucial duelo ante Alianza Lima, pone en alerta al comando técnico de Juan Reynoso.

El ‘Dominó’ visitó Matute este viernes y rescató un agónico empate 2-2, pero la atención también se centró en la posible salida del joven zaguero. Según informó el periodista Wilmer Robles, el defensor de 22 años estaría disputando sus últimos encuentros con la camiseta ‘rojinegra’ debido a un ofrecimiento proveniente del fútbol de los Estados Unidos.

“Tiene una propuesta de un club de la MLS bastante avanzada”, fue la información que compartió el comunicador sobre el defensa. Esta oportunidad internacional llega en un momento clave para Lazo, quien recientemente tuvo su debut con la Selección Peruana absoluta en el último partido amistoso contra Chile, un duelo recordado por el gol en contra que anotó en su estreno.

Gol de Lazo para el 2-1 de Melgar vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

La salida de Lazo a la MLS no sería un hecho aislado para Melgar en este 2025. Cabe recordar que el club arequipeño ya perdió a otra figura importante a mitad de año por una oferta de la misma liga. El Vancouver Whitecaps pagó una cifra superior al millón de dólares para llevarse al volante Kenji Cabrera, un compañero de generación de Lazo.

De concretarse la transferencia, Lazo se convertiría en la segunda gran exportación del ‘Dominó’ en la misma temporada. Si bien esto es una gran noticia para las finanzas del club, representa un problema deportivo considerable para el entrenador Juan Reynoso, quien ya planifica la plantilla 2026 y contaba con Lazo como pilar.

¿Qué otras ofertas tiene Matías Lazo?

La información periodística no especificó qué franquicia de la Major League Soccer estaría cerca de cerrar el fichaje del defensor. Sin embargo, ‘Tadokoro’ también reveló que el interés no se limita a Norteamérica. Lazo es seguido de cerca por un club de Brasil y otro de Argentina, lo que prácticamente sentencia su salida de Arequipa.

Matías Lazo es considerado uno de los defensores con mayor proyección en el fútbol peruano. Es un producto de las divisiones menores del club, con el que ya ha disputado 131 partidos oficiales, anotando 3 goles. Su salida es vista como un paso lógico en su carrera para consolidarse en un fútbol de mayor nivel.

La principal preocupación para Juan Reynoso será reemplazar la polifuncionalidad del zaguero. Lazo ha demostrado ser solvente tanto en la zaga central como en el lateral derecho. Sin él en el plantel para 2026, el entrenador está obligado a recurrir al mercado de fichajes para cubrir dos posiciones que un solo jugador le resolvía.

Matías Lazo debutó con la Selección Peruana en el último amistoso frente a Chile. (Foto: FPF)

