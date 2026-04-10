Cienciano inició su campaña en la Copa Sudamericana 2026, con un empate agónico de visita en Montevideo ante Juventud de las Piedras, por el Grupo B de la competición. Pese a que los locales se pusieron en ventaja en la primera mitad con gol de Leonel Roldán, sobre el final del partido apareció el goleador cusqueño Carlos Garcés para igualar las acciones.

El buen desempeño del delantero ecuatoriano no pasó desapercibido y, de hecho, uno de los hombres más experimentados del rival, Sebastián Sosa, tuvo palabras de elogio, tras anotarle en duelo disputado en el estadio Centenario de la capital uruguaya.

“En lo personal trato un poco de tener ahí a mis defensores que es la primer línea y la más cercana en alerta y tratar de prevenir alguna situción. Por ahí justo se nos escapa (Garcés) sobre el final, en una pelota donde hay virtud del rival, del delantero de ellos que sabemos las cualidades que tiene y lamentablemente nos costó tres puntos que para nosotros eran importantísimos”, dijo el guardameta.

En esa línea, comentó sobre lo que debe ser el foco del plantel para lo que viene tanto en la competencia local como internacional. Cabe mencionar que en la Liga de Uruguay se ubican en la última posición y necesitan sumar con urgencia para no tener problemas con descenso.

“Lógicamente a medida que pasan los minutos van bajando esos decibeles y tratar de voltear la página porque el fútbol, así como tiene momentos buenos y es corto el tiempo para disfrutarlo, también cuando no se dan los resultados también hay que voltear la página rápido. Tenemos que aprender de los errores y a seguir enfocándose en el próximo partido”, apuntó Sosa.

Carlos Garcés fue la figura del partido y autor del gol cusqueño. (Foto: Cienciano)

El club imperial, luego de verse abajo en el marcador, supo reponerse y tomar las riendas del partido y, como consecuencia de sus constantes intentos, llegó al empate definitivo.

“Pienso que el empate fue justo porque Juventud jugó bien el primer tiempo, generó algunas ocasiones, hubo un travesaño, pero al final esto no es de merecimiento, es de hacer goles y cada equipo hizo uno y nos vamos muy contentos con este empate”, declaró el entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo.

En la segunda fecha de este grupo, Cienciano recibirá en Cusco a Puerto Cabello, mientras que Juventud de las Piedras se medirá en condición de visitante frente a Atlético Mineiro, uno de los favoritos de la serie.





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