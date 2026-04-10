Nueva camiseta de la 'U'. Video: Universitario
Nueva camiseta de la 'U'. Video: Universitario

Universitario de Deportes, vigente tricampeón nacional, sorprendió este viernes con el lanzamiento de su nueva camista alterna para la temporada 2026, en la que compite en la Liga 1 y la Copa Libertadores. A través de sus canales oficiales, la institución centenaria compartió un creativo video para presentarla.

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