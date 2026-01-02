Barcelona vs. Espanyol se miden este sábado 3 de enero por la fecha 18 de LaLiga desde el RCDE Stadium. Los dirigidos por Hansi Flick parten llegan en gran momento y como únicos líderes del torneo. A continuación, Depor te brinda todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante para que estés bien informado sobre el partido.

Barcelona llega como líder sólido de LaLiga con 46 puntos, manteniendo una racha impecable de victorias, la última de ellas un solvente 2-0 ante el Villarreal. El equipo de Hansi Flick ha mostrado una capacidad ofensiva impresionante (51 goles a favor) y una solidez defensiva que los coloca como los claros favoritos para llevarse los tres puntos y mantener la distancia sobre el Real Madrid.

Por su parte, Espanyol llega en uno de sus mejores momentos de la temporada, ocupando la quinta posición con 33 puntos. Los ‘periquitos’ encadenan una racha de tres victorias consecutivas, destacando su reciente triunfo por 2-1 frente al Athletic Club en San Mamés. Para el conjunto blanquiazul, este partido no es solo una cuestión de orgullo, sino una oportunidad histórica para consolidarse en la pelea por puestos de Champions League.

El historial reciente favorece ampliamente a los azulgranas, quienes han ganado los últimos tres enfrentamientos directos. La última vez que se vieron las caras en mayo de 2025, el Barcelona se impuso con un 2-0. Sin embargo, el Espanyol ha logrado rescatar empates valiosos en su estadio en temporadas anteriores (como el 2-2 de 2022), y la atmósfera en Cornellà será vibrante.

En cuanto a las bajas, Barcelona sigue lidiando con ausencias importantes por lesión. Andreas Christensen y Gavi son bajas desde hace buen tiempo, mientras que Dani Olmo y Pedri han tenido molestias recientes que los mantienen en duda para ser titulares, aunque este último podría forzar para estar en el once. Por el lado del Espanyol, la baja más sensible es la de Charles Pickel, quien se encuentra disputando la Copa África, mientras que figuras clave como Javi Puado y Ramón Terrats llegan con ligeras molestias musculares.

Se espera que el Barcelona salga con un 4-3-3 liderado por Lamine Yamal y Raphinha, con Joan García (exEspanyol) posiblemente ocupando la portería ante las rotaciones. El Espanyol, dirigido por Manolo González, apostaría por un bloque sólido con Dmitrović bajo los tres palos y un ataque comandado por Pere Milla y Roberto Fernández, buscando aprovechar las ocasiones que generen.

Finalmente, la clave del encuentro residirá en la capacidad del Espanyol para resistir la presión alta del Barcelona en los primeros minutos. Si los locales logran mantener su portería a cero y conectar con Tyrhys Dolan, podrían dar la sorpresa de la jornada. Para el Barcelona, es una gran oportunidad de seguir firmes en la cima de LaLiga y no permitir que Real Madrid se acerque.

Barcelona vs. Espanyol: horarios del partido

El encuentro entre Barcelona vs. Espanyol está programado para este sábado 3 de enero desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Espanyol?

El partido entre Barcelona vs. Espanyol se disputará en el RCDE Stadium, con la transmisión exclusiva de DIRECTV y DSports para todo el territorio peruano, y Movistar LaLiga para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

