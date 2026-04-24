Este sábado 25 de abril, Barcelona vs. Getafe se enfrentan por la jornada 32 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo clave para los culés, pues de ganar mantendrán la ventaja sobre Real Madrid que también vivió su partido de la jornada frente al Betis. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El equipo de Hansi Flick llega en un estado de forma envidiable, ocupando la primera posición con 82 puntos, con una ventaja de 9 sobre el Real Madrid. Vienen de vencer 1-0 al Celta de Vigo, consolidando una racha de tres victorias consecutivas. El objetivo mañana es claro: ganar para acercarse matemáticamente al título de liga antes de que termine el mes.

No todo es color de rosa para Flick. El Barça llega con ausencias pesadas: Lamine Yamal es baja confirmada para mañana tras sufrir una rotura muscular ante el Celta. A él se suman Raphinha (lesión en el bíceps femoral) y Eric García, quien se pierde el duelo por sanción. La buena noticia es la solidez de Robert Lewandowski, quien sigue siendo el referente de área, y el gran nivel de Dani Olmo en la creación.

El plan de Flick no cambiará: presión asfixiante y una línea defensiva muy adelantada. Sin embargo, el Barça ha sufrido históricamente en el Coliseum (donde solo ha ganado 12 de 23 visitas). La clave será la paciencia en la circulación para mover el bloque bajo de Bordalás y evitar que el partido se vuelva excesivamente físico o se detenga por constantes faltas.

El Getafe de José Bordalás llega motivado tras vencer 0-1 a la Real Sociedad en Anoeta, un resultado que los ha catapultado a la sexta posición con 44 puntos (en plena pelea con el Celta por puestos de Europa League). El Coliseum es un fortín donde el equipo ha ganado sus últimos dos encuentros, y saben que puntuar ante el líder sería el impulso definitivo para su temporada.

Bordalás también tiene problemas en la enfermería. El equipo no podrá contar con sus dos principales cartas de gol, Borja Mayoral y Juanmi, ambos con lesiones de rodilla de larga duración. Además, el central Zaid Romero está sancionado. El peso del ataque recaerá en Luis Milla, quien es el motor del equipo en el mediocampo y el jugador con más puntos en el Fantasy para los azulones.

Se espera el “Getafe clásico”: un bloque extremadamente compacto, mucha intensidad en las marcas y aprovechamiento máximo del balón parado. Saben que el Barça de Flick deja espacios a la espalda de sus centrales, por lo que buscarán transiciones directas y desesperar a los creativos culés. Mantener el arco en cero el mayor tiempo posible será vital para jugar con la ansiedad del líder.

Alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, De Jong; Roony, Olmo, Fermín; y Ferran.

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Djené, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Juan Iglesias; Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martín, Luis Vázquez, Satriano.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Getafe?

El partido entre Barcelona vs. Getafe está programado para este sábado 25 de abril desde las 9:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 11:15 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; y en España a las 4:15 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Getafe?

El compromiso entre Barcelona vs. Getafe se disputará en el Coliseum con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en la teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la opción de streaming en la plataforma oficial Disney Plus. En suelo español también se podrá ver por Movistar LaLiga y DAZN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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