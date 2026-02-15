Barcelona vs. Girona: fecha, horarios y canales de TV por LaLiga

La lucha por el primer lugar de LaLiga está cada vez más emocionante por lo que Barcelona, perdió su lugar en la tabla por la victoria de su clásico rival, por lo que no puede ceder puntos. Además, querrá recuperarse tras la derrota ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey. Este lunes 16 de febrero visitará a Girona con la necesidad de sumar de a tres y seguir en lo más alto, pese a que su más cercano perseguidor, Real Madrid, consiguió un gran triunfo frente al Real Sociedad.

El Girona de Míchel Sánchez llega a este derbi consolidado en la tercera posición de la tabla. Tras un enero espectacular donde no conocieron la derrota, el equipo gerundense busca repetir la hazaña de la temporada pasada y golpear al Barça. Montilivi estará a reventar; el equipo sabe que una victoria hoy no solo es un golpe de autoridad regional, sino que prácticamente blindaría su presencia en la próxima Champions League.

Míchel recupera para este partido a Daley Blind, quien fue baja por molestias musculares en la jornada anterior ante el Sevilla. Sin embargo, no podrá contar con el joven Yaser Asprilla, quien sigue recuperándose de un esguince de tobillo. La gran amenaza sigue siendo el ucraniano Viktor Tsygankov, quien llega en racha tras anotar un doblete la semana pasada.

El Girona no es un equipo que se esconda. Míchel planteará un duelo de tú a tú, buscando disputarle la posesión al Barça en el mediocampo con Aleix García como eje. La clave será la velocidad en las transiciones de Bryan Gil para aprovechar los espacios que deja la defensa adelantada de Flick, una debilidad que el Girona sabe explotar muy bien.

El Barcelona llega en segunda posición con 58 puntos, así que tendrá que superar al Real Madrid quien lo tiene con 2 puntos por encima. El equipo de Hansi Flick no tiene margen de error. Tras el desgaste del terrible triunfo en la semifinal de la Copa del Rey, el técnico alemán tendrá que decidir si rota piezas clave o sale con su once de gala para no arriesgar el liderato liguero.

La gran noticia en la ciudad condal es que Lamine Yamal ha entrenado con normalidad tras las molestias que lo mantuvieron entre algodones a principios de mes. Todo indica que será titular junto a un Robert Lewandowski que lidera la tabla de goleadores con 19 tantos. No obstante, la baja de Gavi por acumulación de tarjetas obligará a Flick a rearmar el mediocampo, probablemente retrasando a Pedri para dar entrada a Dani Olmo como enganche.

El Barça de Flick vive de la presión alta, pero el Girona es uno de los pocos equipos en España que sabe salir jugando bajo presión extrema. La clave para los azulgranas será la vigilancia sobre Artem Dovbyk, evitando que el delantero fije a los centrales y genere espacios para los llegadores. El duelo entre Koundé y Bryan Gil por la banda será uno de los puntos calientes del encuentro.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Girona?

Barcelona vs. Girona está programado para este lunes 16 de febrero desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 5:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 10:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Girona?

Barcelona vs. Girona se disputará en el Estadio Montilivi, con la transmisión exclusiva de DSports para Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, además de la opción de streaming en la plataforma oficial DGo. En suelo español también se podrá ver por DAZN y LaLiga TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

