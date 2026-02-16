Melgar es uno de los dos líderes del Torneo Apertura de la Liga 1, finalizadas las primeras tres fechas del campeonato con puntaje perfecto. Los dirigidos por Juan Reynoso golearon por 4-0 el último domingo al Club Deportivo Moquegua en el estadio de la UNSA, con dos goles de Bernando Cuesta y otros tantos de Pablo Erustes y Jhonny Vidales.
Precisamente, el estratega nacional conversó con los medios de prensa al finalizar el encuentro, y destacó que no fue un partido sencillo, pese a que el marcador indica una marcada superioridad de los rojinegros.
“Hoy era de esos partidos complejos por el entorno pensaba que iba a ser una goleada muy fácil y la verdad nos costó”, apuntó Reynoso en conferencia de prensa.
Cabe mencionar que con su doblete ante el club de Moquegua, el argentino Bernardo Cuesta se convirtió en el máximo goleador de la historia de Melgar.
El atacante de 37 años llegó a los 198 goles y, con una probada vigencia, tiene la oportunidad de extender esta cifra. El récord le pertenecía a Eduardo ‘Patato’ Márquez, goleador rojinegro en las décadas de los 60s y 70s.
Melgar debutó oficialmente en la temporada 2026 con triunfo de 2-0 sobre Cienciano en Arequipa, y luego derrotó en el estadio Alberto Gallardo a Sporting Cristal 2-1, con agónico gol de Cristian Bordacahar.
El próximo sábado 21 de febrero, desde la 1:00 p.m. defenderá la punta del torneo cuando se enfrente a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón.
En lo que respecta al panorama internacional, Melgar disputará la primera ronda de la Copa Sudamericana 2026 frente a Cienciano en el Cusco. Se jugará a partido único.
