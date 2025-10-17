Barcelona vs. Girona se enfrentan este sábado 18 de octubre desde las 9:!5 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; con seis horas más en España), en el encuentro válido por la fecha 9 de LaLiga 2025-26. A continuación, conocerás los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza.

Barcelona afronta el choque en medio de una severa crisis de lesiones: jugadores de peso como Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Raphinha, Joan García y Ter Stegen están fuera de combate. Además, Ferran Torres ha sido descartado por precaución debido a molestias en el músculo isquiotibial.

Los jóvenes Lamine Yamal y Fermín López están recuperados, pero Hansi Flick admitió que difícilmente puedan rendir los 90 minutos completos. Esto supone un problema para los culés al momento de armar una alineación titular competitiva, sobre todo luego de la estrepitosa caída que sufrieron antes del parón ante el Sevilla.

Por su lado, Girona llega con una urgencia distinta. Con apenas seis puntos en la tabla, el equipo de Míchel está hundido en puestos complicados y necesita levantar cabeza. Sin embargo, su ánimo está alto después de haber vencido por 2-1 al Valencia en su último compromiso antes del receso.

El Girona tampoco llega indemne: los defensores Alejandro Francés e Iván Martín fueron sancionados en la jornada pasada y no podrán estar contra el Barça, lo que obliga a Míchel a encontrar soluciones urgentes en la zaga. Esa debilidad defensiva podría ser un flanco que el Barcelona intente explotar desde el arranque.

Históricamente, Barcelona domina este tipo de enfrentamientos: en los últimos cinco duelos ligueros entre ambos, el balance es favorable a los azulgranas, con dos victorias de cada lado y un empate, aunque ese dato reciente muestra que Girona no es un rival fácil. En el torneo actual, los azulgranas marchan segundos con 19 puntos, mientras que Girona se sitúa en zona de peligro con seis unidades.

Tácticamente, se espera un Barcelona sumamente agresivo al inicio: presión alta, amplitud y verticalidad para buscar romper pronto la estructura defensiva del Girona. Los visitantes, por su parte, tratarán de aguantar sólidos, lanzar contragolpes con Vanat o Portu, y aprovechar cualquier desconcierto culé.

Un aspecto clave será la transición defensiva del Barça: con tantas bajas atrás, el riesgo de quedar descompuesto es alto si Girona logra superar la primera línea. Además, los locales deberán lidiar con el estado físico de sus atacantes jóvenes, porque no todos pueden mantener exigencia constante.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Girona?

El partido entre Barcelona vs. Girona se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Girona?

El encuentro entre Barcelona vs. Girona está programado para este sábado 18 de octubre 9:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; en Venezuela y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; mientras que en España a las 4:15 p.m.

