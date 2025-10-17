Desde que Erick Noriega dejó Alianza Lima para mudarse a Porto Alegre, entendió que un club como Gremio no le daría tiempo para adaptarse. Y es que el fútbol brasileño es así: viven el ahora, más aún con los torcedores aumentando la exigencia partido tras partido. Pero el ‘Samurái’ llegó al país de la ‘Verdeamarela’ con hambre de gloria, por eso no sorprende que jornada a jornada reciba elogios de la prensa carioca y sea considerado uno de los pilares del buen momento del ‘Tricolor’.

El último jueves, en el 2-0 sobre Sao Paulo, Erick Noriega volvió a destacar en la zaga central y fue clave para que los dirigidos por Mano Menezes conserven el cero en arco propio, sobre todo en los instantes de mayor asedio por parte de los visitantes. De esta manera, con una línea defensiva sólida, se concretó el triunfo con un doblete de Carlos Vinícius.

Según los datos de Sofascore, el exjugador de Alianza Lima registró los siguientes números: 36 toques de balón, 85 % de precisión (23/27), dos duelos ganados, dos despejes , una entrada y cinco recuperaciones. Con un alto nivel de atención, sobre todo en el achique y el anticipo, el también mediocampista se mostró inexpugnable.

La prensa brasileña, como es costumbre, le dio una buena valoración tras su desempeño ante Sao Paulo. Globo Esporte lo puntuó con un 6.6, con la siguiente reseña: “Mantuvo su nivel de buenas actuaciones, con buena anticipación y cobertura”. Además, la torcida de quedó aún más satisfecha, ya que le dio una puntuación de 7.7.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Getty Images)

Otro detalle a tomar en cuenta es que, de los ocho partidos que ha disputado con Gremio –todos de titular–, en cinco compartió la zaga central con Walter Leonardo, con quien ha formado una pareja de centrales muy sólida. El dato es fuerte: de esos cinco encuentros, el conjunto de Porto Alegre no perdió ninguno. Por eso no sorprende que Mano Menezes esté tan feliz con el rendimiento de ambos.

Con esta victoria frente a Sao Paulo, Gremio escaló hasta el puesto 11 en la tabla de posiciones con 36 puntos, producto de nueve triunfos, nueve empates y 10 derrotas, además de 30 goles a favor y 33 en contra. En conjunto de Erick Noriega se metió a zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero en la interna el objetivo es estar presentes en la Copa Libertadores del año que viene.

El ‘Samurái’, por su parte, continúa sumando puntos para mantenerse como titular indiscutible en el esquema de Mano Menezes. A pocos días para cumplir 24 años –el 22 de octubre–, su madurez le ha permitido desenvolver con mucha soltura en un fútbol exigente como el brasileño. Debe consolidarse, seguir demostrando y solo así se dará el tan ansiado salto a Europa.

Erick Noriega puede jugar de central o de mediocampista. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 2-0 a Sao Paulo, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Bahía, en el compromiso correspondiente a la fecha 29 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 19 de octubre desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Arena Fonte Nova.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

