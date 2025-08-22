Vamos con la información. Barcelona vs. Levante chocan en el Estadio Cuidad de Valencia, en el segundo partido de ambos en LaLiga 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por DSports, con disponibilidad en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV, entre otros, así como en DGO. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 2:30 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

El Barcelona debutó con pie derecho y goleada en Mallorca (0-3), un partido resuelto muy temprano gracias a los goles de Raphinha y Ferran Torres. Los culés ganaban por 0-2 en 23 minutos y, antes del descanso, ya estaban once contra nueve.

Por su parte, Levante, viene de caer en su debut en Liga en campo del Alavés (2-1). Un gol de Nahuel Tenaglia en el tiempo extra dejó a los ‘granotas’ con las manos vacías.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Levante en el Perú?

DSports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de LaLiga, por lo que el Barcelona vs. Levante podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV o Win TV, además de su versión en streaming a través de DGO.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Levante en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Barcelona vs. Levante, por la jornada 2 de LaLiga, se transmitirá a través de ESPN+, ESPN Deportes y ESPN APP, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Levante en España?

En España, el compromiso entre Barcelona vs. Levante podrá verse por el canal Movistar+, que tiene los derechos de LaLiga. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming LaLiga.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Levante en internet?

Para ver la transmisión entre Barcelona vs. Levante por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de DSports.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Levante en el Perú?

De acuerdo a la programación de LaLiga, el partido entre Barcelona vs. Levante está pactado para disputarse este sábado 23 de agosto a partir de las 2:30 p.m.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Levante en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Barcelona vs. Levante es a las 3:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 2:30 p.m.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Levante en España?

En España, el choque entre Barcelona vs. Levante por la jornada 2 de LaLiga, está pactado para iniciar a las 9:30 p.m. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Levante en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Barcelona vs. Levante está programado para las 4:30 p.m.

