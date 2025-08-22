Alianza Lima ya está instalado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, luego de dejar en el camino a la Universidad Católica de Ecuador con un global de 4-1 e imponiéndose con autoridad tanto en la ida como en la vuelta. En ese sentido, con la definición de las otras llaves, el último jueves se confirmó el camino que deberán seguir los íntimos si quieren llegar a la final continental.

En primer lugar, hay que considerar que los íntimos llegaron a la Copa Sudamericana después de terminar terceros en el Grupo D de la Copa Libertadores, por detrás de Sao Paulo y Libertad, y por encima de Talleres de Córdoba. De esta manera, tuvieron la posibilidad de afrontar los play-offs del segundo certamen más importante de Sudamérica.

En esta instancia, los dirigidos por Néstor Gorosito enfrentaron a Gremio, quien en el papel llegaba como favorito y tenía grandes chances de seguir en carrera. No obstante, los blanquiazules hicieron respetar su localía y ganaron por 2-0, concretando su clasificación a los octavos de final tras igualar por 1-1 en Porto Alegre.

En este punto de la historia, después de haber dejado en el camino a la Universidad Católica de Ecuador para pasar a cuartos, todavía hay muchas interrogantes sobre el próximo contrincante de Alianza Lima. Y es que la CONMEBOL deberá resolver en los próximos días el destino de Independiente y la Universidad de Chile, luego de cancelar el encuentro de vuelta de estos dos clubes.

Alianza Lima sueña con alcanzar la final de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Club Alianza Lima)

Como se recuerda, el cruce de revancha de estos dos equipos no continuó a raíz de unos lamentables incidentes ocurridos el último miércoles en el Estadio Libertadores de América, donde bandos de ambas instituciones se enfrascaron en una pelea que escaló a mayores. En tal sentido, el máximo ente rector del fútbol sudamericano tiene el caso en su Comisión Disciplinaria.

Existen varias posibilidades sobre la mesa. La primera es que la CONMEBOL decida que solo una pase a los cuartos de final, no sin antes marcar un precedente con sanciones drásticas para los dos clubes. La otra y la que más se viene rumoreando en las últimas horas, es que ambos equipos queden descalificados, con lo que Alianza Lima pasaría de manera directa a las semifinales de la ‘Suda’.

Mientras esto se aclara, del otro lado ya se definió al posible rival de los blanquiazules si es que alcanzan a meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Lanús, que eliminó a Central Córdoba, chocará con Fluminense, equipo que dejó en el camino a América de Cali; uno de estos enfrentará a los victorianos en una hipotética ‘semi’.

Si Alianza Lima logra el hito de meterse a la gran final, la misma que debería disputarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia –a falta de confirmación de la CONMEBOL–, podría medirse contra estos equipos, los cuales están en el cuadro opuesto: Atlético Mineiro, Bolívar, Huracán en Independiente del Valle. Esto es fútbol y todo puede pasar.

Fluminense podría ser uno de los rivales de Alianza Lima en una hipotética semifinal de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

