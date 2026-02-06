La lucha por el primer lugar de LaLiga está cada vez más emocionante por lo que Barcelona, actual líder de la tabla, no puede ceder puntos. Este domingo 8 de febrero recibirá a Mallorca con la necesidad de sumar de a tres y seguir en lo más alto, pese a que su más cercano perseguidor, Real Madrid, jugará un día antes frente a Valencia.

Los dirigidos por Hansi Flick llevan una importante racha de victorias tanto en la competición local, como internacional. El último martes, aseguro su presencia en las semifinales de la Copa del Rey, luego de vencer por 2-1 a Albacete.

Antes, había derrota a Elche por LaLiga y a FC Copenhague por la Champions League, asegurando de esta manera su clasificación directa a los octavos de final, donde espera rival, una vez culminados los playoffs de la competencia.

Por su parte, Mallorca se encuentra a solo dos puntos de la zona del descenso, por lo que debe sumar para no complicar sus chances de permanencia.

Los dirigidos por Jagoba Arrasate, si bien tienen un presente irregular, llegan a este encuentro con la moral al tope, tras golear en casa a Sevilla por 4-1 con goles de Muriqui, Costa, Darder y Torre en la ciudad de Palma de Mallorca.

Es innegable el favoritismo de los culés que ganaron en cuatro de los cinco últimos enfrentamientos entre otros, el restante fue un empate. El último partido fue goleada culé 3-0.

Lamine Yamal fue la gran figura del último partido entre ambos. (Foto: ESPN)

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Mallorca?

Barcelona vs. Mallorca está programado para este sábado 7 de febrero desde las 10:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 12:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 11:15 p.m.; en México a las 9:15 a.m.; y en España a las 5:15 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Mallorca?

Barcelona vs. Mallorca se disputará en el Estadio Camp Nou, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de la opción de streaming en la plataforma oficial Disney Plus. En suelo español también se podrá ver por DAZN y LaLiga TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

