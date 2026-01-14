Sin demasiado margen para la pausa, el Barcelona enfrenta a Racing y vuelve rápidamente a escena en el fútbol español. Luego de su reciente consagración en la Supercopa de España, el conjunto dirigido por Hansi Flick debe cambiar el chip y enfocarse en un nuevo reto, esta vez por la Copa del Rey. El calendario aprieta, el viaje fue exigente y el contexto obliga a administrar esfuerzos, pero el objetivo está claro. En un torneo que no permite errores, los azulgranas buscarán sostener el envión anímico ante un rival que atraviesa un buen momento y se hace fuerte en casa

Barcelona y Racing de Santander se enfrentarán por los octavos de final de la Copa del Rey 2025 2026 en un cruce que despierta expectativa por el contraste de realidades. Mientras los culés llegan tras levantar un título, el cuadro cántabro afronta este compromiso como líder de la Segunda División y con la ilusión de dar el golpe ante uno de los gigantes de España

El comando técnico de Barcelona evalúa realizar algunas rotaciones teniendo en cuenta la carga de partidos y el próximo compromiso por la liga española. Aun así, se espera un equipo competitivo que combine experiencia y juventud para buscar el pase a los cuartos de final

El duelo en Santander marcará una nueva prueba para el Barcelona en una competencia que históricamente no admite distracciones. Racing, respaldado por su gente y su buen presente, intentará aprovechar su localía en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa del Rey

El equipo blaugrana llega a este duelo tras imponerse por 3 2 al Real Madrid en la final de la Supercopa disputada en Arabia Saudita. Ese triunfo significó el primer título de la temporada y fortaleció el trabajo del comando técnico, que ahora apunta a mantener la competitividad en todos los frentes sin descuidar el aspecto físico de su plantel

En la ronda anterior de la Copa del Rey, Barcelona superó a Guadalajara por 2 0 en un partido que resultó más complejo de lo esperado. El arquero rival tuvo una actuación destacada y evitó que el marcador sea más amplio, dejando en evidencia que en este torneo cada detalle puede marcar la diferencia

Racing de Santander, por su parte, afronta este compromiso con la motivación de jugar ante un estadio lleno. Si bien viene de una derrota en su último partido de liga, el conjunto local mantiene una campaña sólida en el ascenso español y confía en su fortaleza como local para competir en igualdad de condiciones

¿En qué canal ver Barcelona vs Racing por Copa del Rey?

La transmisión del partido entre Barcelona y Racing de Santander estará disponible en señal abierta a través de América TV para el público peruano. Además, el encuentro también podrá verse por Movistar Deportes en televisión de paga. En cuanto al streaming, estará disponible mediante las plataformas América TVGO y Movistar TV App

¿A qué hora juega Barcelona vs Racing?

El partido se disputará este jueves 15 de enero y arrancará a las 3:00 P.M. en horario peruano. En España, el encuentro se jugará desde las 9:00 P.M. en el estadio Campos de Sport de El Sardinero.

