Si bien la despedida de Rodrigo Ureña de Universitario de Deportes no fue la mejor, pues se notó un desgaste por su parte y cierto desinterés de la directiva por retenerlo, nadie puede negar lo importante que fue en el tricampeonato crema entre el 2023 y 2025. Así pues, con los retos cumplidos en nuestro país, su llegada a Millonarios de Colombia significó un aire fresco para sus ambiciones y la posibilidad de seguir creciendo a nivel internacional.

Como para dejar constancia de su categoría en el centro del campo, el último miércoles, en su estreno con los ‘Embajadores’ en el torneo amistoso denominado Clásicos Sudamericanos, el ‘Pitbull’ destacó en el centro del campo del conjunto cafetero en el empate sin goles ante Boca Juniors, en La Bombonera. Fiel a su estilo, entregó todo como si de un partido oficial de tratase.

Hay que considerar que Millonarios ya había disputado un amistoso hace unos días en la caída por 1-0 a manos de River Plate, no obstante, el entrenador Hernán Torres decidió que Ureña espere su turno y alineó a los siguientes volantes: Mateo García, Stiven Vega y David Silva. En ese sentido, días después, ya con el chileno en campo, complementó su volante con Sebastián del Castillo, Julián Angulo y Alex Castro.

El primer botón que dejó Rodrigo Ureña se dio a los 32 minutos del primer tiempo. Todo comenzó con una combinación forzada entre Miguel Merentiel y Ander Herrera, quien vio solo a Brian Aguirre y lo dejó cerca de una clara ocasión de gol. No obstante, su demora facilitó la tarea del exjugador de Universitario, quien apareció para apagar el incendio.

Ya sobre el final del compromiso, el mapochino volvió a lucirse con su entrega al darlo todo para evitar que Miguel Merentiel quede solo ante la portería y firme lo que pudo haber sido el 1-0 definitivo a los 82′. El 0-0 dejó con mejores sensaciones en Boca Juniors, pero a nivel individual, ‘Rodri’ mostró sus cualidades para convencer a Hernán Torres de que él debe ser el titular.

Uno de los objetivos de Rodrigo Ureña al marcharse de Universitario está vinculado con el hambre de nuevos retos y, a la par, competir internacionalmente para mantenerse en el órbita de la Selección de Chile. El futbolista de 32 años ya debutó con la ‘Roja’ en las Eliminatorias 2026, pero no quiere ser un ave de paso y espera ser tomado en cuenta para futuras convocatorias.

¿Cuándo volverá a jugar Millonarios?

Luego de empatar sin goles con Boca Juniors, Millonarios volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Atlético Bucaramanga, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. Este encuentro está programado para el sábado 17 de enero desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Américo Montanini.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Win Sports para todo el territorio colombiano, además de su versión de streaming en la plataforma de Win Sports Play. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, no te preocupes, pues podrás seguir los pormenores del desempeño de Rodrigo Ureña en la web de Depor.

