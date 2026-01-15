Cuando un futbolista está atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera, sobre todo cuando se trata de su primera experiencia en el extranjero, una lesión puede ser lo peor que le suceder. Y es que esto supone semanas de recuperación dependiendo de la gravedad, además de una inminente suplencia cuando le toque volver. Sin embargo, la situación de Erick Noriega viene siendo muy distinta en Gremio y eso se festeja.

El exjugador de Alianza Lima no pudo terminar la temporada pasada debido a una ruptura completa del tibioperoneo anteroinferior y ruptura parcial del talofibular anterior del tobillo izquierdo, algo que significó una intervención quirúrgica que lo iba a tener fuera de las canchas por algunos meses. No obstante, su recuperación se dio en tiempo récord y a inicios de este 2026 regresó a los entrenamientos.

Otro punto a considerar es que, con la salida de Mano Meneses de la dirección técnica de Gremio, y la posterior llegada del portugués Luís Castro, dejaba abierta la posibilidad de que a Erick Noriega le costase retomar continuidad. Para beneficio del volante –que también funge de central–, esto no pasó y el luso le dio todo su respaldo.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Gremio)

Esto se confirmó el último miércoles, cuando Castro alineó a Erick Noriega en la zaga central y, pese a la derrota por 1-0 a manos de Sao José-RS, en el cruce correspondiente a la fecha 2 del Campeonato Gaúcho, este tuvo una respuesta positiva cada vez que le tocó intervenir. Esto, claro está, evidenció que su lesión es cosa del pasado.

Este bien rendimiento no pasó desaparecido para la prensa brasileña, pues en su análisis de los jugadores del ‘Tricolor’ lo colocaron como uno de los mejores valorados. Globo Esporte, por ejemplo, le dio una puntuación de 6.5 de 10, refrendado por los votos de la torcida que volvió a reconocerlo entre los más destacados.

“Realizó entradas sólidas desde abajo y fue el mejor de los defensores”, describió la citada fuente, destacándolo por encima de su acompañante Walter Kannemann. Eso sí, más allá de haber destacado individualmente, seguramente Erick Noriega se quedó con las ganas de volver a los terrenos de juego con una victoria.

Erick Noriega espera ganarse la titularidad de la mano de Luís Castro. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de perder por 1-0 ante Sao José-RS, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sao Luiz, en el compromiso correspondiente a la tercera jornada del Campeonato Gaúcho 2026. Este encuentro está programado para el sábado 17 de enero desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Globo TV por señal abierta, mientras que SporTV tiene los derechos televisivos para la señal cerrada, así como el servicio de pago de Premiere. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, no te preocupes, pues podrás seguir los pormenores del desempeño de Erick Noriega en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR