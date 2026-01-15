Alianza Lima sumó su segunda derrota consecutiva en la Serie Río de La Plata. Luego de caer ante Independiente de Avellaneda, el último miércoles perdió ante Unión de Santa Fe, en el debut de Luis Advíncula como jugador blanquiazul, tras varios años en Boca Juniors.

Este resultado, pese a ser un amistoso, ha generado una serie de críticas al equipo del argentino Pablo Guede y, al finalizar el encuentro, quien tomó la palabra fue uno de los refuerzos de la temporada, el joven lateral D’Alessandro Montenegro, quien llega tras buenas actuaciones en ADT en 2025.

“Son partidos de pretemporada en los que venimos conociendo el sistema de juego del entrenador. Estamos captando recién la idea y para eso sirven estos partidos, para seguir corrigiendo errores y, cuando comience el torneo local, hacerlo de la mejor manera”, dijo en declaraciones a la señal internacional.

En esa línea, destacó que, pese a estos malos resultados, cuentan con un plantel de experiencia y calidad para afrontar la competencia oficial y alcanzar los objetivos del club, con la responsabilidad de ganar nuevamente la Liga 1, hecho que no ocurre desde el 2022.

“Tenemos un plantel que está preparado, vamos a seguir intentando hacer las cosas bien, agarrar la idea del profe lo más rápido posible y así poder hacer un buen torneo”. declaró Montenegro.

D'Alessandro Montenegro se desempeña como lateral derecho y peleará el puesto junto a Luis Advíncula y Josué Estrada.

El futbolista de 23 años en las últimas temporadas en los equipos de reserva de Deportivo Llacuabamba y ADT, hasta que en 2025 tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo del ‘Vendaval Celeste’, generando así interés en varios clubes del torneo.

Alianza Lima debutará el próximo viernes 30 de enero de visita ante Sport Huancayo, por el Torneo Apertura de la Liga 1. El ecuentro se jugará desde el mediodía. Cabe mencionar que el ‘Rojo Matador’ tiene como entrenador al ex blanquiazul, Roberto Mosquera.

En tanto, los dirigidos por Pablo Guedes también competirán en la primera ronda de la Copa Libertadores ante el club 2 de mayo de Paraguay el 4 y 11 de febrero. El ganador de esta llave se enfrentará a Sporting Cristal.

