¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano y a qué hora juegan por LaLiga?

Barcelona vs. Rayo Vallecano chocan en el Estadio de Vallecas, en el tercer partido de ambos en LaLiga 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por ESPN, con disponibilidad en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros, así como en Disney Plus. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 2:30 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

El Barcelona ha ganado sus primeros partidos de la nueva temporada y muestran un poderío ofensivo notable. Especial mención merece el triunfo sobre el Levante, donde el Barça remontó un 0-2 y se llevó la victoria en el tiempo añadido terminando con 3-2 a su favor. Los catalanes son impecables a domicilio: nueve victorias consecutivas en LaLiga.

Por su parte, Rayo Vallecano, comenzó la temporada con una enérgica victoria sobre el Girona, pero luego cayó ante el Athletic. A pesar de la derrota, los madrileños mantienen un buen balance defensivo: en seis de sus últimos siete partidos en LaLiga no les encajaron más de un gol.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Rayo Vallecano en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de LaLiga, por lo que el Barcelona vs. Rayo Vallecano podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de, MovistarTV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Rayo Vallecano en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Barcelona vs. Rayo Vallecano, por la jornada 3 de LaLiga, se transmitirá a través de ESPN+, ESPN Deportes y ESPN APP, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Rayo Vallecano en España?

En España, el compromiso entre Barcelona vs. Rayo Vallecano podrá verse por el canal Movistar+, que tiene los derechos de LaLiga. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming LaLiga.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Rayo Vallecano en internet?

Para ver la transmisión entre Barcelona vs. Rayo Vallecano por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Rayo Vallecano en el Perú?

De acuerdo a la programación de LaLiga, el partido entre Barcelona vs. Rayo Vallecano está pactado para disputarse este domingo 30 de agosto a partir de las 2:30 p.m.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Rayo Vallecano en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Barcelona vs. Rayo Vallecano es a las 3:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 2:30 p.m.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Rayo Vallecano en España?

En España, el choque entre Barcelona vs. Rayo Vallecano por la jornada 3 de LaLiga, está pactado para iniciar a las 9:30 p.m. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Rayo Vallecano en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Barcelona vs. Rayo Vallecano está programado para las 4:30 p.m.

TE PUEDE INTERESAR