Llegando a los meses finales de la temporada, los balances y evaluaciones de los rendimientos de los jugadores de cada plantel empiezan a interesar a los directivos de cada club. Uno de ellos que ya comenzó con los trabajos pensando en el 2026 es Universitario de Deportes, que ya habría tomado ciertas decisiones para armar un equipo nuevo. Quizá, una de ellas sería de tranquilidad para los hinchas, que esperaban más de un futbolista que no logró adaptarse al ritmo que significa vestir la camiseta crema, Diego Churín.

Desde su arribo al cuadro estudiantil, Churín generó expectativas al presentarse con antecedentes goleadores en su carrera. Incluso, en los amistosos de pretemporada logró ilusionar a más de un seguidor. Sin embargo, con el inicio de la competencia oficial, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, su nivel no estuvo a la altura de lo esperado.

Es así pues que, el delantero argentino, que llegó como una apuesta importante para potenciar el ataque crema, no renovará su contrato y dejará la institución en diciembre de este año. La decisión se da tras meses de cuestionamientos por parte de la hinchada, que quedó a la espera de que se convierta en el goleador este año.

Diego Churín marcó apenas 4 goles con la 'U' en 23 partidos disputados. (Foto: Liga 1)

Fue el periodista Gustavo Peralta quien confirmó en el programa L1 MAX que no habrá renovación del vínculo entre ambas partes. “Diego Churín termina contrato en diciembre. No sigue en Universitario”, informó de manera tajante, diciendo también que en carpeta ya se encuentra la opción de buscar otro ‘9′ extranjero.

Los números reflejan el porqué de esta decisión. En la temporada, Churín disputó 23 partidos oficiales con Universitario, marcó solo cuatro goles y no registró asistencias. Un balance que, para un atacante extranjero, quedó corto frente a la expectativa inicial que lo rodeaba en su llegada al equipo.

Algunos partidos, como la recordada victoria 2-0 sobre Sporting Cristal en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura, permitieron ver destellos de lo que podía ofrecer. Pero esos momentos fueron aislados y no bastaron para consolidar su continuidad. La exigencia de Universitario, especialmente en competiciones internacionales, requiería de un delantero con mayor eficacia y regularidad.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad dentro de unas cuantas semanas cuando viste a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

