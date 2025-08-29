En una temporada en la que ha mostrado madurez y regularidad con Universitario de Deportes, Jairo Concha atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera al recibir el llamado de la Selección Peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El volante, de gran rendimiento en la Liga 1, vive con ilusión la posibilidad de debutar oficialmente con la camiseta nacional, un anhelo que asegura viene persiguiendo desde hace varios años en donde no había podido tener un llamado consistente a la ‘Bicolor’.

Concha reconoció que la convocatoria lo tomó en un punto clave de su trayectoria, donde su desempeño personal y colectivo han alcanzado un nivel que lo hace sentir listo para nuevos desafíos. En ese contexto, el mediocampista reveló que se encuentra trabajando intensamente para responder a la confianza del técnico Óscar Ibáñez.

“Contento por el llamado a la selección. Hace mucho tiempo que lo andaba buscando. Gracias a Dios se presentó la oportunidad. Claramente estoy atento por si me toca jugar alguno de estos dos partidos. Espero que se me dé mi debut oficial en la selección, pero a trabajar. Día a día vengo esforzándome para que se me pueda dar la oportunidad y esperemos que se dé”, confesó a la prensa en Videna.

Jairo Concha y César Inga, de Universitario, juntos en los entrenamientos de la Bicolor. (Foto: FPF)

El jugador explicó también que conversó con el entrenador de la Bicolor sobre el rol que puede cumplir en el equipo, detallando que viene siendo considerado en distintas posiciones de la mitad de la cancha, en diferentes posiciones. Alternando entre media punta, enganche o incluso de ‘8′.

“Tuve una reunión con el profe Ibáñez y el mensaje es el que le da a todos, que por algo estoy en la selección, que ha visto las cualidades que puedo aportar al equipo. Creo que el sistema del profe también se me acomoda para mis cualidades. Donde me pongan yo voy a tratar de dar lo mejor para el equipo”, señaló.

El presente futbolístico de Concha respalda esa confianza. El mediocampista aseguró sentirse en el mejor momento de su carrera, tanto por la confianza en el campo como por la madurez adquirida en los últimos años. “Me siento bien, creo que es el año donde me siento mucho más cómodo. Se me están dando mejor las cosas a nivel personal y colectivo. También me siento más maduro, más preparado. Puedo aportarle al equipo, darle mis cualidades. Lo único que estoy esperando es la oportunidad y estoy trabajando para que se me dé”, comentó.

La selección peruana completó un nuevo día de entrenamiento para los duelos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026. (Foto: FPF)

Más allá de la selección, el jugador no oculta que su gran meta a futuro sigue siendo el salto al extranjero, un objetivo que mantiene intacto desde que inició su carrera profesional. “Yo trabajo para eso, para estar en la selección, para poder en algún momento jugar en el extranjero, pero ahora estoy enfocado en lo que es por lo pronto ahora la selección y después lo que queda con mi equipo que creo que también tengo algún que otro objetivo por cumplir aún”, confesó.

El deseo de Concha de jugar fuera del país responde no solo a un reto personal, sino también a la aspiración de seguir elevando su nivel competitivo para aportar más a la Selección Peruana. Sin embargo, dejó en claro que su presente está enfocado en cumplir con los compromisos inmediatos, tanto con la Bicolor como con Universitario, club en el que ha encontrado continuidad y un entorno ideal para potenciar su fútbol.

En medio de este contexto, el volante también se refirió a Paolo Guerrero y la posibilidad de que el histórico delantero vuelva a ser convocado una vez que supere su lesión. Sabiendo también, que Álex Valera y Edison Flores salieron de la convocatoria por presentar problemas musculares.

“Todo el mundo sabe quién es Paolo Guerrero para la selección, todo lo que le ha dado, es el máximo goleador de la selección, ha clasificado a un Mundial. Creo que sí se merecería un retiro bueno cuando él lo decida, porque aún sigue vigente, sigue jugando. Todo el grupo sabe que Paolo es importante para la selección, así que si es que se llega a recuperar puede tranquilamente volver a jugar”, afirmó.

