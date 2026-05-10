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Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV y Movistar LaLiga

Desde el Campo Nou, Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la trigésimo quinta jornada de LaLiga. Disfruta de los detalles de la transmisión de DIRECTV, DSports, DGO y Movistar LaLiga.

Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan en el superclásico de LaLiga. (Foto: Composición Depor)
Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan en el superclásico de LaLiga. (Foto: Composición Depor)
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¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

El encuentro entre  Barcelona vs.  Real Madrid está programado para disputarse este domingo 10 de mayo y comenzará a las 2:00 p.m.  en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 3:00 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay el pitazo inicial será a las 4:00 p.m., y en España se disputará desde las 9:00 p.m.

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Esta mañana el Barcelona despertó con una triste noticia, el padre de su entrenador Hansi Flick, falleció a los 78 años de edad. Este hecho fue contado por él mismo al plantel y aseguró su presencia en el banquillo. Se espera un minuto de silencio en el Camp Nou y que los jugadores salgan con una banda negra.

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Además, corresponde a la trigésima quinta jornada del torneo español, LaLiga.

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Este compromiso se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou del Barcelona.

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¡BIENVENIDOS AMIGOS DE DEPOR! Este domingo 10 de mayo tenemos un partidazo para seguir minuto a minuto en la web, el clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid por LaLiga. Así que no te pierdas de cada detalle.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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