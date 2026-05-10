España
Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV y Movistar LaLiga
Desde el Campo Nou, Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la trigésimo quinta jornada de LaLiga. Disfruta de los detalles de la transmisión de DIRECTV, DSports, DGO y Movistar LaLiga.
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¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?
El encuentro entre Barcelona vs. Real Madrid está programado para disputarse este domingo 10 de mayo y comenzará a las 2:00 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 3:00 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay el pitazo inicial será a las 4:00 p.m., y en España se disputará desde las 9:00 p.m.