El Barcelona no baja los brazos en su intento por fichar a Julián Álvarez y ha intensificado las gestiones para convencer al delantero argentino de vestir la camiseta azulgrana. Pese a la firme negativa del Atlético de Madrid a negociar la salida de una de sus principales figuras, la dirigencia culé mantiene abierta la operación y busca nuevas fórmulas para acercarse al atacante antes del cierre del mercado de fichajes.

Como parte de esa estrategia, Deco, director deportivo del Barcelona, viajó a Madrid para reunirse con Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez. El objetivo del encuentro fue analizar el escenario de la negociación y diseñar un plan que permita destrabar una operación que, hasta el momento, se encuentra completamente bloqueada por la postura del conjunto rojiblanco.

Según informó el diario MARCA, el club catalán considera al campeón del mundo con Argentina como la prioridad absoluta para reforzar el ataque de Hansi Flick. El técnico alemán insiste en la necesidad de incorporar un delantero centro de primer nivel y ve en Julián al futbolista ideal para liderar la ofensiva del equipo en la próxima temporada.

Sin embargo, el Atlético de Madrid no tiene intención de facilitar la operación. La directiva colchonera mantiene la misma postura desde el inicio del mercado y considera al argentino intransferible, remitiéndose a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Incluso, ya rechazó importantes ofertas por el atacante y no desea reforzar a un rival directo en LaLiga.

Julián Álvarez tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. (Foto. Getty Images)

Ante ese panorama, el Barcelona confía en que la voluntad del propio jugador pueda convertirse en un factor determinante. En el club azulgrana esperan que Julián vuelva a manifestar su deseo de cambiar de equipo o que realice algún movimiento que facilite una futura negociación con el Atlético.

Precisamente durante el Mundial de 2026, el delantero sorprendió al referirse públicamente a su futuro. Tras un partido con Argentina, declaró: “Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, unas palabras que alimentaron aún más los rumores sobre una posible salida del club madrileño.

Aquellas declaraciones no fueron bien recibidas en el Atlético de Madrid, donde la dirigencia y buena parte de la afición interpretaron el mensaje como una muestra clara de su intención de abandonar el club. Desde entonces, la relación se tensó aún más mientras crecían las especulaciones sobre su futuro en el mercado europeo.

Mientras tanto, Julián Álvarez continúa de vacaciones y tiene previsto reincorporarse a los entrenamientos del Atlético el próximo 10 de agosto. Esa fecha aparece como un momento clave para conocer si el delantero mantiene su postura o decide reincorporarse con normalidad mientras el mercado sigue abierto.

Por ahora, el Barcelona mantiene viva la esperanza de concretar uno de los fichajes más importantes del verano europeo. Con Deco liderando las conversaciones y Hansi Flick insistiendo en la necesidad de sumar un nuevo goleador, el desenlace de la operación dependerá tanto de la postura del Atlético de Madrid como de la decisión definitiva que adopte Julián Álvarez sobre su futuro.

Hansi Flick necesita a un delantero en su plantilla tras la partida de Robert Lewandowski. (Foto: Getty Images)

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