El reciente fin de semana, en un emocionante partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid logró una victoria por 3-2 sobre el Barcelona en la jornada 32 de LaLiga, en otra emocionante edición del Superclásico. El desenlace del encuentro se decidió en los últimos minutos gracias a un gol de Jude Bellingham. Después del enfrentamiento, el presidente del conjunto azulgrana, Joan Laporta, se manifestó a través de las redes sociales oficiales del club, señalando lo que consideraba como un mal uso del VAR e incluso advirtió la posibilidad de solicitar que se repita el compromiso.

Los merengues celebraron una victoria que resonó como un título frente al eterno rival, marcando un paso crucial hacia la recuperación del campeonato liguero. Esta victoria fue un reflejo del orgullo que embarga al madridismo, en reconocimiento al esfuerzo de sus jugadores que, cuando el juego brillante no es suficiente, demostraron su entrega. Sin embargo, la contienda parece no haber terminado.





¿Por qué el Barcelona plantea pedir la repetición del partido contra el Real Madrid?

Tras la caída culé en Madrid, Laporta no había hecho comentarios; no obstante, el lunes 22 de abril decidió hablar y criticó duramente al VAR. Afirmó que solicitarán al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol todas las imágenes y audios relacionados con la controvertida jugada del gol no concedido a Lamine Yamal. De confirmarse la validez del tanto, el mandamás azulgrana no descarta iniciar acciones legales y pedir la repetición del juego.

“Como sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que, como se aplica, quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es que, ya que lo tenemos, se utilice siempre para evitar errores que podrían originar tomar decisiones injustas”, empezó diciendo Laporta.

El líder catalán expresó que su intervención busca no solo reflejar el descontento de los seguidores del Barça por lo que considera una deficiente administración del videoarbitraje en el choque contra el Real, sino también destacar que, a pesar de llevar tiempo implementada, esta herramienta aún causa confusión y aplica criterios inconsistentes, variando según el duelo y los cuadros involucrados.

Posteriormente, Joan abordó la controvertida acción del minuto 28, cuando Lunin detuvo un disparo de Yamal que ya había cruzado la línea de gol: “Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. Me refiero al llamado gol fantasma del Lamine”.

Siguiendo esa línea, el dirigente anunció que el club solicitará de manera urgente al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la Federación Española de Fútbol (FEF) el acceso a todas las imágenes y audios relacionados con la jugada de Lamine. Añadió que tras analizar todo el material, si concluyen que hubo un error en la interpretación de la jugada, la institución blaugrana iniciará las acciones pertinentes, que incluyen solicitar la repetición del Clásico.

“Si una vez analizada la documentación, el club entiende que hubo un error en la apreciación de la jugada, que es lo que pensamos, pondremos en marcha las medidas oportunas que sean necesarias para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las situaciones judiciales que hagan falta. En caso de confirmarse que fue un gol legal como pensaremos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como pasó en un partido de árbitro europeo por error del VAR”, concluyó.

Real Madrid vs. Barcelona: lo que se les viene

Con presentes distintos en la temporada, Real Madrid y Barcelona protagonizaron otra edición del Clásico en LaLiga de España, con triunfo ‘merengues’. En los próximos días, se viene también una agenda cargada para los ‘blancos’, teniendo en cuenta que todavía participan en la Champions League.

Real Madrid es el único líder en LaLiga y la próxima jornada se medirá ante Real Sociedad. Este partido se disputará el día viernes 26 de abril. Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarán tener el mayor descanso posible porque juegan el 30 del presente mes la ida de las semifinales de Champions League ante Bayern Múnich.

Barcelona, por su parte, ya se encuentra eliminado de toda competencia internacional, por lo que su calendario es más reducido. Los dirigidos por Xavi Hernández jugarán el lunes 29 de abril ante Valencia, en el estadio Montjuic. Luego serán visita ante Girona, el sábado 4 de mayo.

