Barcelona vs. Real Sociedad: fecha, horario y canales de TV por LaLiga

Barcelona vs. Real Sociedad se enfrentan este domingo 17 de enero, en el cruce correspondiente a la fecha 20 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio de Sanoeta (San Sebastián, España), donde los dirigidos por Hansi Flick están obligados a quedarse con los tres puntos para seguir en la pelea del campeonato español. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El Barcelona de Hansi Flick llega en un estado de euforia total tras conquistar la Supercopa de España hace apenas unos días, venciendo con autoridad al Real Madrid en la final (el primer título del año). Los culés son líderes destacados de LaLiga con 49 puntos, manteniendo una distancia de cuatro unidades sobre su más cercano perseguidor, y llegan con una racha de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones.

El plan de Flick no cambiará: presión tras pérdida asfixiante y línea defensiva muy adelantada. Con el regreso de Frenkie de Jong y Pedri al mediocampo tras las rotaciones de Copa, el Barça buscará el control total. La gran noticia es que Ronald Araújo ya está de vuelta en la dinámica del grupo, aunque la pareja Cubarsí-Eric García se ha consolidado con una solvencia impresionante.

Tras la destitución de Imanol Alguacil a finales de 2025, el estadounidense Pellegrino Matarazzo asume su primer gran reto liguero en el Reale Arena. La Real Sociedad llega con la moral renovada tras eliminar al Osasuna en los octavos de la Copa del Rey esta misma semana en una tanda de penaltis agónica. Matarazzo ha traído un aire de mayor verticalidad y energía que el equipo necesitaba desesperadamente para salir del puesto 11 de la tabla.

El equipo donostiarra recupera a piezas clave justo a tiempo: Duje Caleta-Car, Yangel Herrera y Sergio Gómez han superado sus molestias y entrenaron con normalidad ayer viernes. Sin embargo, no podrán contar con Iñaki Rupérez ni el delantero Orri Óskarsson por lesión. El peso del ataque recaerá nuevamente en Mikel Oyarzabal y la magia de Take Kubo, quien siempre tiene una motivación especial ante su exequipo.

La Real Sociedad sabe que el Barça de Flick vive en el límite con su defensa adelantada. La clave de Matarazzo será explotar la velocidad de Guedes y los desmarques de ruptura de Kubo para castigar la espalda de los centrales azulgranas. Tras ganar en Getafe el pasado fin de semana, la Real busca su segunda victoria consecutiva en Liga para reengancharse a la pelea por puestos europeos, apoyados en un estadio que estará a reventar.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Real Sociedad?

El partido entre Barcelona vs. Real Sociedad se disputará en el estadio Estadio de Sanoeta (San Sebastián, España), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de Movistar TV, Claro TV DIRECTV, entre otros, y el servicio de streaming de Disney Plus. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Sociedad?

El encuentro entre Barcelona vs. Real Sociedad está programado para este domingo 17 de enero desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m.; en México a las 2:00 a.m.; mientras que en España a las 10:00 p.m.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Osasuna?





