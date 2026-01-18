Cuando parecía que se había ganado la titularidad en su regreso a los terrenos de juego, después de haberse recuperado de una rotura completa del tibioperoneo anteroinferior y rotura parcial del talofibular anterior del tobillo izquierdo, Erick Noriega volvió a ser suplente en Gremio, en el último triunfo por 5-0 sobre Sao Luiz en el . Sin embargo, eso no fue impedimento para que terminase siendo uno de los más destacados.

Y es que pese a arrancar en el banco de suplentes, su entrenador, el portugués Luís Castro, vio necesario su ingreso por Gustavo Martins (45′), buscando una mayor solidez junto a Wagner Leonardo, incluso cuando Gremio ya ganaba por 3-0 con los autogoles de Thainler y Gustavo Oliveira (6′ y 32′), además del tanto de Carlos Vinícius (16′).

Desde que ingresó, el exjugador de Alianza Lima comenzó a ganar los duelos individuales y se mostró sólido desde el primer minuto, sosteniendo al ‘Tricolor’ en las pocas incursiones de los elementos ofensivos de Sao Luiz. No solo eso, pues en cuanto a pases se mostró preciso, completando 39 de 40 intentos, siendo 11 de ellos en campo contrario.

Su desempeño no pasó desapercibido para la prensa brasileña, ya que a pesar de haber jugado solo la etapa complementaria, Globo Esporte lo colocó como uno de los mejores puntuados con un de 6 de 10, la misma valoración otorgada por los votos de la torcida. Claramente se quedaron satisfechos con su aporte en un triunfo clave, ya que en la fecha pasada habían perdido por 1-0 ante Sao José-RS.

Erick Noriega sigue sumando minutos tras recuperarse de su lesión en el tobillo. (Foto: Gremio)

En la reseña de la citada fuente, se destaca la prolijidad de Erick Noriega para resolver las acciones defensivas en un encuentro donde Gremio no fue atacado como de costumbre, pero que siempre necesario de ser sólido para sostener su ventaja. “Ocupó bien los espacios y no cometió errores en un partido en el que la defensa del Gremio rara vez fue atacada”, señalaron.

Con esta contundente victoria sobre Sao Luiz, complementada con los tantos de Franco Cristaldo (55′) y Carlos Vinícius (66′), Gremio volvió ponerse en la cima del Grupo A del Campeonato Gaúcho con seis puntos, habiendo cosechado dos triunfos y una derrota en tres partidos, además de nueve goles a favor y uno en contra. Eso sí, Luís Castro fue autocrítico pese a la goleada.

“Ahora es el momento de evaluar lo que estamos haciendo, de entender qué salió bien y qué salió mal. A pesar del resultado, tuvimos algunas cosas malas. Y tenemos que corregirlas porque el Campeonato Brasileño está a la vuelta de la esquina”, señaló, en referencia al arranque del Brasileirao.

Erick Noriega llegó a Gremio a mediados del 2025. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de golear por 5-0 a Sao Luiz, Gremio volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a Guarany, en el compromiso correspondiente a la cuarta jornada del Campeonato Gaúcho 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 21 de enero desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Estrela D’Alva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Globo TV por señal abierta, mientras que SporTV tiene los derechos televisivos para la señal cerrada, así como el servicio de pago de Premiere. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, no te preocupes, pues podrás seguir los pormenores del desempeño de Erick Noriega en la web de Depor.