La previa del partido entre Barcelona y Tottenham , por la última fecha de los grupos de la Champions League 2018, se ha visto marcada por la nueva indisciplina de Ousmane Dembélé. El francés llegó con retraso al entrenamiento del pasado domingo y la directiva no piensa quedarse de brazos cruzados.



De acuerdo al diario 'Mundo Deportivo', en el FC Barcelona existe una especie de decepción por el nuevo desliz de Dembélé. El francés parecía haber enderezado el rumbo tras varias tardanzas semanas atrás. Sin embargo, lo ocurrido el último domingo deja en el limbo su compromiso por el club.



Como el FC Barcelona no quiere que ningún jugador esté por encima del club, el citado portal apunta que la directiva pedirá una nueva reunión para tratar el caso de Dembélé, aunque esta vez no será con los representantes, sino con el mismo jugador. En Camp Nou quieren que el francés entienda el mensaje.

"Igual que en la anterior ocasión se citó a sus representantes, Moussa Sissoko y Marco Lichtsteiner, para analizar aquel episodio, esta vez no se forzará otra reunión con los agentes sino con el extremo. En este caso, deberán gestionar el caso el mánager Pep Segura y el secretario técnico, Eric Abidal", apunta 'MD'.

Convocado para el Barcelona vs Tottenham

Mientras en Camp Nou resuelven el nuevo lío que ha armado, el entrenador Ernesto Valverde decidió convocar a Dembélé para el duelo entre Barcelona y Tottenham. Los azulgranas ya ganaron su grupo de Champions League y los jugadores con menos minutos serían los protagonistas de este partido.