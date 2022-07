El gran objetivo para reforzar la defensa del FC Barcelona, en el mercado de fichajes de verano, se llama Jules Koundé. La plana mayor del cuadro azulgrana quiere que el jugador francés desembarque en Camp Nou en el 2022-23. Sin embargo, las negociaciones con el Sevilla no están siendo fáciles. En el Sánchez Pizjuán han decidido que no aceptarán menos de 60 millones de euros por el galo, situación que complica a los culés. Y mientras en las oficinas del Camp Nou buscan una solución, desde Italia, un viejo anhelo de la cúpula catalana, vuelve a sonar en Les Corts.

Se trata nada menos que de Kalidou Koulibaly, el defensor del Napoli que, según el periodista Giacomo Iacobellis, ha sido ofrecido a la directiva del Barcelona en las últimas horas por su representante Fali Ramadani. Tras años de brillar en la Serie A, el africano estaría buscando un cambio de aires para su carrera.

Siempre según la citada fuente, el representante de Koulibaly le ha trasladado a la plana mayor del cuadro azulgrana la propuesta de ficharlo por solo 20 millones de euros, un precio bastante atractivo tomando en cuenta que el Sevilla pide, por lo menos, el triple por Jules Koundé.

Kalidou Koulibaly se ofrece al FC Barcelona por 20 millones de euros. (Getty)

Hasta el momento, el entorno del defensor africano de 31 años, quien tiene contrato con el Napoli hasta junio de 2023, no ha recibido respuesta del Barcelona. En las oficinas del Camp Nou saben que la prioridad pasa por Koundé. No obstante, no quieren descartar del todo al central del cuadro napolitano.

Según el diario Sport, antes de reclutar nuevos defensores, el Barcelona quiere resolver el futuro de los que ya no cuentan para Xavi Hernández: Samuel Umtiti y Clément Lenglet. El primero viene arreglando su llegada al Lyon, mientras que el otro se encuentra a nada de firmar con el Tottenham de la Premier League.

Conviene recordar que no se trata de la primera vez que Kalidou Koulibaly suena como futurible del Barcelona. Hace tres veranos, con Josep María Bartomeu como presidente de la entidad catalana, se buscó la llegada del africano, pero el Napoli pidió mucho dinero para dejarlo ir.





