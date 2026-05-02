Barcelona vs. Osasuna se enfrentan este sábado 2 de mayo desde las 2:00 p.m. en El Sadar (Pamplona), por la jornada 34 de LaLiga. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Tras el empate del Real Madrid 1-1 ante Real Betis en la jornada 33 del torneo, Barcelona aprovechó el tropiezo del clásico rival y derrotó 2-0 a Getafe, sumando 85 unidades y sacando 11 puntos al equipo de Kylian Mbappé a solo cinco fechas del final del torneo.

Sin Lamine Yamal, el equipo culé busca derrotar al Osasuna, equipo que llega de vencer 2-1 al Sevilla y se ubica a un solo punto de clasificarse a competiciones europeas. Hansi Flick saldrá con todas sus figuras para buscar esos 3 puntos que lo acerquen al campeonato.

Respecto a la transmisión, el duelo entre Barcelona y Osasuna será emitido en Perú a través de la señal de ESPN. Además, también se podrá seguir vía streaming mediante la plataforma Disney+.

El equipo catalán llega a este encuentro tras derrotar al Getafe 2-0 con goles de Fermín López y Marcus Rashford. De esta manera, sumó 28 victorias, 1 empate y 4 derrotas en el torneo.

Por su parte, Osasuna afronta el duelo con la intención de sumar y escalar posiciones en la tabla en busca de un cupo a la Conference League, tras derrotar 2-1 a Sevilla y dejarlo en puestos de descenso.

Barcelona vs. Osasuna: horarios del partido

El partido entre Barcelona vs. Osasuna se disputará este sábado 02 de mayo en El Sadar. El encuentro comenzará a las 2:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Barcelona vs. Osasuna?

Este encuentro entre Barcelona vs. Osasuna será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadores como Movistar TV, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de Disney Plus, Movistar TV App.

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