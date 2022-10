Real Madrid vs Barcelona (EN VIVO / EN DIRECTO / GRATIS / ONLINE) | Nuevamente los ojos del mundo estarán este domingo 16 de octubre en LaLiga Santander de España. Madrileños y catalanes se ven las caras en la novena fecha del campeonato en un partido que promete emociones de principio a fin. Se juega desde 09:15 de la mañana en horario peruano y 04:15 de la tarde para tierras ibéricas. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y será televisado de manera oficial por DIRECTV Sports DAZN y Sky en diversas partes del mundo.

Tantos los dirigidos por Xavi Hernández como los de Carlo Ancelotti se encuentran igualados en lo más alto de la clasificación con 22 puntos. La única ventaja es favor de los culés, quienes tienen una mejor diferencia de goles. El duelo de este fin de semana podría servir par encaminar la temporada a cualquier de los dos equipos.





¿En qué canal ver partido Real Madrid vs Barcelona?

Argentina: DIRECTV Sports

Bolivia: DIRECTV Sports

Brasil: Star+

Chile: DIRECTV Sports

Colombia: DIRECTV Sports

Ecuador: DIRECTV Sports

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: DIRECTV Sports

Perú: DIRECTV Sports

España: DAZN, DAZN LaLiga

Estados Unidos: ESPN

Uruguay: DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Sports





¿A qué hora ver partido Real Madrid vs Barcelona?

Estados Unidos – 7.15 a. m. hora de Los Ángeles

México – 09.15 a. m.

Estados Unidos – 09.15 a. m. hora de Texas

Perú – 09.15 a. m.

Ecuador – 09.15 a. m.

Colombia – 09.15 a. m.

Estados Unidos – 10.15 a. m. hora de Miami

Bolivia – 10.15 a. m.

Venezuela – 10.15 a. m.

Chile – 11.15 a. m.

Uruguay – 11.15 p. m.

Paraguay – 11.15 p. m.

Argentina – 11.15 p. m.

Brasil – 11.15 p. m.

Inglaterra – 3.15 p. m.

España – 4.15 p. m.

Italia – 4.15 p. m.





Real Madrid y Barcelona, pese a ser colíderes de la tabla de posiciones llegan con presentes diferentes a este duelo. El conjunto azulgrana solo pudo empatar (3-3) a mitad de semana con el Inter Milan, un resultado que prácticamente lo deja afuera de la Champions League a falta de dos jornadas para el cierre de fase de grupos.

Al respecto, Xavi Hernández aseguro que sabe muy bien que el plantel se ha visto afectado por dicho partido; sin embargo, cree que es posible encaminar la temporada con un triunfo en el Santiago Bernabéu.

“Espero que no no pase factura. Lo dimos todo, con una primera parte excelente y se nos fue por detalles, Europa pasa factura. No nos gusta esta decepción. Sigo siendo optimista y veo al equipo con ganas de ganar cosas esta temporada. Hay que continuar trabajando, no conozco otro camino para el éxito”, dijo el entrenador catalán.

Por su parte, Real Madrid espera aprovechar las irregularidades de su rival para volver a ser puntero absolutos en la competencia doméstica. Si bien los merengues son favoritos, Carlo Ancelotti sabe que debe tomar las cosas con calma. En el último duelo liguero, por ejemplo, también llegaban con todas las de ganar y terminaron con un 4-0 en contra. “Los inventores no existen en el fútbol. No quiero inventar. El año pasado traté de inventar algo y me han dado un palo”, manifestó el italiano en rueda de prensa.





Real Madrid vs Barcelona: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin, Vázquez, Nacho, Rüdiger, Éder Mendy, Valverde, Tchouméni, Kroos; Hazard, Rodrygo, Benzema.

Barcelona: Ter Stegen - Eric García, Piqué, Marcos Alonso - Busquets, De Jong, Gavi, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Raphinha.





