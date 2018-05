En el último Barcelona vs Real Madrid, Cristiano Ronaldo marcó el primer gol de los blancos , el del empate. Sin embargo, más allá de la lesión que había sufrido justo en ese instante por un pisotón de Piqué, el portugués sorprendió con su reacción.



El portugués, a diferencia de otras oportunidades, no se mostró eufórico. Para nada. Solo abrazó a Benzema y fue directo al centro del campo. Semejante momento tendría un motivo que el diario 'Daily Star' ha revelado.



De acuerdo a este medio inglés, Cristiano Ronaldo no estaba con el mejor de los ánimos solo unas horas después de la hemorragia cerebral que había sufrido Alex Ferguson, su exentrenador del Manchester United y mejores amigos personales.



"¿Cómo iba a celebrarlo si el hombre que me enseñó a jugar a fútbol está luchando por su vida?", asegura 'Daily Star' que Cristiano Ronaldo le habría hecho a uno de sus allegados. Afortunadamente, el extécnico inglés se encuentra fuera de peligro y en fase de recuperación.



"Sir Alex ya no necesita cuidados intensivos y continuará la rehabilitación internado" , dijo el United en un comunicado en Twitter. "Su familia se ha visto abrumada por el nivel de apoyo y los buenos deseos, pero continúa solicitando privacidad, ya que esto será vital durante esta próxima etapa de recuperación".