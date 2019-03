Reapareció Fernando Hierro... ¡y para hablar de Cristiano Ronaldo!

El exseleccionador español Fernando Hierro prefirió no hablar de cuánto significó la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, pero sí elogió al goleador portugués, al que calificó como una "maravilla" y un "futbolista ejemplar".



Hierro destacó el nivel que Cristiano ofrece ahora en el fútbol italiano: "Fantástico, como es él y como ha sido siempre. Un jugador ejemplar, una maravilla de jugador sin duda ninguna".



Fernando Hierro no quiso calibrar la incidencia en el Real Madrid de la ausencia de Cristiano Ronaldo: "No soy yo quién para valorar eso. Pero sí puedo decir que es un maravilloso jugador y una persona extraordinaria".



"Espero que todo le vaya bien y me alegro mucho por él", añadió Hierro. EFE



