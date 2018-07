Las horas pasan y con estas, cada vez se conocen más detalles de lo que fue la crucial reunión entre el Real Madrid y Cristiano Ronaldo para definir su salida a la Juventus. Según el periodista Edu Aguirre de 'El Chiringuito', la llegada del portugués a la Serie A de Italia es toda una realidad.



Es más, el citado periodista confesó que en ese famoso encuentro, el máximo goleador en la historia de la Champions dio por finiquitado su vínculo con Real Madrid al aceptar las condiciones que la directiva la ponía para dejarlo salir. Eso sí, 'CR7' no quiere ni despedidas ni ceremonias suntuosas.

"Ya me cansé de pelear, me cansé de pelear, no quiero más guerra. La vida continúa. Acepto las condiciones del Real Madrid", fueron, según Aguirre, las palabras de Cristiano Ronaldo y luego el periodista agregó: "Cristiano Ronaldo no va aceptar una despedida, no quiere despedida".



" Cristiano Ronaldo no quiere seguir con esta guerra porque sino el Real Madrid no le va a dejar salir. No va a irse por la puerta de atrás, pero no va a aceptar una despedida, va a ser algo bonito, de alguna manera, pero no una despedida. [...] No hay vuelta atrás", manifestó Aguirre sobre la decisión del crack de Real Madrid.