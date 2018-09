Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid a Juventus en el mercado de pases de verano de este año, sin embargo, su salida se 'cocinó' desde mayo de 2017. Según un reportaje del diario español 'El Mundo', el portugués convocó a una reunión con sus asesores en aquella fecha para atender el tema que más lo perturbaba: Hacienda.



De acuerdo a la citada fuente, Cristiano Ronaldo mostró su inconformidad por cómo se estaban llevando sus finanzas y el lío por el que se había metido tras evadir impuestos. "¡Dije que no quería riesgos", expresó el portugués, a lo su abogado, Carlos Osorio, respondió: "Yo soy el responsable. Tranquilo, todo está bien".

Meses después, cuando Cristiano Ronaldo se enteró que debía pactar con el Fisco de España, estalla porque creía que los impuestos debían ser cubiertos por los patrocinadores. "¡Yo nunca dije que no se pagaran impuestos! ¡Quiero saber qué ha pasado! No entiendo nada, los impuestos los pagan los patrocinadores. ¿Por qué me acusan a mí?".

Cristiano Ronaldo sintió celos por Messi

Ante los pagos que había hecho a Hacienda y debía hacer en un futuro, Cristiano Ronaldo esperaba que el Real Madrid le aumente el sueldo en una renovación de contrato. Sin embargo, el equipo en el que es goleador histórico prefirió mantenerse al margen y de acuerdo a 'El Mundo', el crack de la Juventus lo vio como una traición.



A diferencia de Real Madrid, Cristiano Ronaldo se enteró del blindaje del Barcelona a Messi. Los azulgranas le subieron el sueldo para "afrontar" sus pagos a Hacienda. Para ese entonces, el mejor del mundo ya se había colocado como el jugador con el salario más alto de todos y la situación martirizaba al portugués.



Siempre según la citada fuente, Cristiano Ronaldo terminó de perder la paciencia cuando cayó al tercer puesto de los mejores pagados tras la llegada de Neymar a PSG. "Es una falta de respeto que yo, el Balón de Oro, gane menos que Messi y Neymar. No es dinero, es estatus, respeto".