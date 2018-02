Cristiano Ronaldo liquida a un crack del Real Madrid: no lo quiere ante el PSG por Champions

La incertidumbre que hay en el Real Madrid es como la de un enjuiciado que se encuentra a punto de ser mandado a la horca. No hay escape a la vista. La Liga se encuentra servida para el Barcelona, la Copa del Rey también y solo queda la remota posibilidad de ganar la Champions League. Para Zidane puede ser la calma que necesita para seguir en el puesto, para Cristiano Ronaldo es la necesidad de tener una chance de pelear por el futuro premio a mejor futbolista del planeta. Sin un título, el luso podría quedar incluso fuera de la lista del top3.



A escasos días de una nueva ‘final’ contra el PSG, la lesión de Marcelo ha traído consigo preocupaciones en el banquillo madridista. El lateral izquierdo es uno de los mejores jugadores del actual plantel y su baja no es más que un golpe a la ofensiva como defensiva. Por eso, cuando medios españoles indican que Cristiano Ronaldo se encuentra en ‘shock’ por su posible sustituto, se entiende la situación cuando se trata de defender a Neymar y Mbappé.



El candidato para reemplazar a Marcelo es Theo Hernández, un jugador con el que se contaba con mucha proyección para la presente temporada, pero que – cada vez – termina siendo una desilusión. No cuaja un partido y, según diarios de España, Cristiano habría pedido que no sea titular y que se fuerce con Dani Carbajal por el lado izquierdo. Nada descabellado tampoco, tratándose de un duelo de octavos de final de Champions en el Parque de los Príncipes.



Conoce un poco más de Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid.

En cuanto al partido del fin de semana, Zidane volvió al trabajo para dirigir la primera de las dos sesiones preparatorias en la Ciudad Deportiva de Valdebebas que tiene para preparar la visita del sábado del Alavés al estadio Santiago Bernabéu.



Apenas unas horas después del partido aplazado contra el Leganés (1-3), que le permitió al equipo blanco subir a la tercera posición de La Liga Santander, la plantilla madridista retornó al trabajo.



Según informa el club, los jugadores titulares en Butarque, como es habitual, tuvieron sesión de recuperación en el interior de las instalaciones, salvo el croata Mateo Kovacic, el brasileño Casemiro y el meta Kiko Casilla, que también saltaron al campo para hacer carrera continua.