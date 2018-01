Sigue apareciendo ‘novias’ para Cristiano Ronaldo. Primero se hablaba de un supuesto trueque entre el Real Madrid y el PSG, luego se ha dicho que el delantero luso podría llegar al Manchester United gracias a una millonaria inversión de Chevrolet y ahora se ha señalado que la Superliga China también podría ser otro de los probables destinos para ‘CR7’. Cristiano no se encuentra a gusto en Madrid y el último rumor se encuentra en el mercado de Asia.



De acuerdo a Sky Sports, ya existiría un club candidato a ‘alojar’ y darle todo lo que pide al mejor futbolista del mundo , por los trofeos del Balón de Oro y The Best. ¿De qué institución se trata? El Tianjin Quanjian, equipo que parece ir en serio a por la estrella lusa.



En ese plantel ya figuran nombres como el Axel Witsel o Alexandre Pato, jugadores que han sido colmados con una gran cantidad de dinero y que le han dado impulso al mercado asiático. Sin duda, el fichaje de Cristiano Ronaldo le otorgaría un impulso totalmente mediático y que situaría a la competición oriental como una de las grandes del planeta solo por el hecho de tener a ‘CR7’. ¿Aceptaría el luso pasar al ‘otro’ nivel? ¿Uno de los casi retirados?



Conoce un poco más de Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid.

En otras noticias, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha decidido dar descanso a sus atacantes Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale, a los que ha dejado fuera de la lista para el partido de ida de los cuartos de final de Copa del Rey contra el Leganés este jueves.



Zidane tampoco ha convocado al lateral brasileño Marcelo, según la lista de convocados publicada este jueves por el Real Madrid.



Los hombres de la famosa 'BBC' no estarán en la noche de este jueves en estadio de Butarque para un partido en el que Zidane parece confiar una vez más en la denominada 'unidad B' con varios canteranos y habituales suplentes.



Aunque se apuntaba a la posibilidad de que Benzema volviera a jugar este jueves tras superar una lesión muscular en la pierna derecha, el jugador y Zidane habrían decidido no arriesgar y esperar al partido de Liga del domingo contra el Deportivo de La Coruña para su reaparición, según el diario Marca.