Toda broma tiene un poco de verdad, reza un viejo y conocido dicho. Y puede que en este caso nada se ajuste más a la realidad. Cristiano Ronaldo siempre dará mucho de qué hablar y más aún en redes sociales. El luso realizó una transmisión en directo a través de su cuenta de Instagram en la que tocó algunos temas relacionados al 'The Best' y no pudo evitar dejar pasar por alto el premio Puskas de Mohamed Salah.

Recordemos que el egipcio se llevó el premio a mejor gol de la temporada, decisión que fue bastante cuestionada y polémica, pues para muchos el gol de 'chalaca' de Cristiano Ronaldo ante la Juventus fue mejor... y el luso, desde luego, piensa lo mismo.



"Mi gol era el más bonito, anda, seamos honestos [risas]. Pero la vida es así, a veces ganas y a veces pierdes. No estoy enfadado. Lo que más me interesa es haber tenido el mismo nivel durante 15 años de carrera", señaló el portugués.



Además, y siguiendo con el tema del 'The Best', Cristiano, quien votó para mejor jugador por el francés Varane, felicitó a su excompañero del Real Madrid Luka Modric por haber sido elegido el mejor del curso 2017-18.



"Enhorabuena a Modric por ganar. Muy bien", apuntó.



Cristiano Ronaldo no asistió a la gala del 'The Best' en Londres, el lunes, porque la 'Juve' jugaba el miércoles por la Serie A. Finalmente, el cuadro bianconero se impuso 2-0 al Bologna, aunque el portugués no logró anotar.