La última gran hazaña de Cristiano Ronaldo , su golazo de 'chalaca' ante la Juventus, sigue asombrando al mundo. No solo por la magnitud del tanto, sino porque a sus 33 años de edad, el futbolista portugués no da ninguna muestra de que su carrera esté en ingresando a la recta final, todo lo contrario. Y sus datos físicos tienen al staff técnico del Real Madrid alucinando.

Según informó la periodista Arancha Rodríguez en 'Deportes Cope', la edad biológica de Cristiano es la de un jugador de 23 años: tiene una masa grasa del 7% (los índices habituales en un jugador son de entre 10 y 11%); posee una masa muscular del 50% (generalmente ese registro no supera el 46%); y un salto extraordinario, pus logra alcanzar el metro de altura en estático.



Hace unas semanas, el propio jugador reveló hace un mes que "hay ciertas cosas que hacía cuando tenía 20 años y que ya no puedo hacer. Hay que intentar encontrar un equilibrio, son los pequeños detalles que hacen la diferencia". Y vaya que así lo hizo.



Si bien ya no es el rápido extremo que gambeteaba y dejaba en el camino a pura velocidad a cuanto rival se lo ponía adelante, ahora es un letal '9' de área que aprovecha su excelente condición física e impecable técnica para mantenerse en el top del fútbol mundial.



Y Zinedine Zidane es gran responsable del gran momento de 'CR7'. Recordemos que 'L’Equipe' develó una conversación entre el entrenador francés y el futbolista luso, donde el primero intentaba convencer a su pupilo que debía descansar más.





"Si tú me escuchas, si aceptas descansar de vez en cuando, perderte algunos partidos, si tú confías en mí, alargarás tu carrera varios años", le recomendó 'Zizou'. Cristiano aceptó y hoy se ven los frutos: el crack del Madrid juega como un 'chiquillo' de 23 años, pero con la madurez de un tipo que lo ha ganado casi todo.