Real Madrid venció a la Real Sociedad por 5-2 el último sábado en el Bernabéu con tres goles de Cristiano Ronaldo. Fue la antesala perfecto al partido contra el PSG, sin embargo, no todos quedaron contentos. Uno de ellos fue precisamente el crack portugués y la razón de su fastidio se debió al comportamientos de los hinchas.



Pese a que el equipo de Zidane ganaba con tranquilidad, las gradas del estadio blanco no dudaron en pitar a Benzema luego que este fallara una clara ocasión de gol. Para sorpresa de muchos, el delantero francés encontró el apoyo en 'CR7'.



Las cámaras del partido captaron a Cristiano Ronaldo , con cara seria, pidiéndole a los hinchas del Real Madrid que no piten a Benzema. En un momento álgido de la temporada, el portugués cree que la unión es lo que el equipo más necesita.

Unidos, jamás serán vencidos

Además de Cristiano Ronaldo , otros jugadores del Real Madrid como el capitán Sergio Ramos, Dani Carvajal o Lucas Vázquez, han iniciado un llamamiento al madridismo para la decisiva cita ante PSG, para que la afición genere el ambiente de noche mágica y empuje en un partido que marca su temporada.



Lo comenzó el capitán Sergio Ramos citando a la afición el miércoles a las 18:30 horas en la Plaza de los Sagrados Corazones. Desde allí una marea blanca acompañará al autobús de los jugadores hasta su entrada al estadio Bernabéu, para hacer sentir aliento a sus jugadores desde horas antes del inicio del partido.



"Gracias afición. El miércoles nos vemos a las 18.30 h. en la Plaza de los Sagrados Corazones. Un latido. Un color. Un objetivo. Juntos lograremos lo posible y lo imposible. Hala Madrid", escribió Sergio Ramos en sus redes oficiales en un llamamiento que antes solían realizar para las fases finales de una competición.