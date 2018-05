De la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid se ha hablado mucho en los últimos días. Luego de declarar que "fue muy bonito estar aquí", al crack le han salido muchas 'novias', aunque si dependiera de su madre, ella preferiría verlo jugando nuevamente en el Manchester United.



Así lo reveló la propia Dolores Aveiro en una entrevista con 'SFR Sports', aunque hay que aclarar que estas declaraciones llegaron antes de la final de la Kiev, en la que después de ganar la Champions League, Cristiano Ronaldo insinuó que tenía intenciones de marcharse.

"Me gusta París. Vengo de vez en cuando. La última vez fue cuando mi hijo ganó su último Balón de Oro. Sentí mucho orgullo. Cada vez que vengo a Francia todo el mundo me trata muy bien", empezó declarando la madre de Cristiano Ronaldo.



Y cuando fue consultada sobre el tema estrictamente futbolístico, enlazando esta respuesta, Dolores Aveiro se sinceró: "Si te digo la verdad, no me importaría pero yo preferiría que volviera a Manchester." sentenció la madre del todavía crack del Real Madrid.