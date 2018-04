Cristiano Ronaldo atraviesa por un momento espectacular en su carrera. Es el goleador indiscutible de la Champions League y jugará las semifinales con el Real Madrid, sin embargo, el diario inglés 'The Sun' apunta a que no todo es felicidad en la vida del portugués.



Según la citada fuente, el goleador del Real Madrid vive una especie de conflicto sentimental pues no habría olvidado del todo a Irina Shayk, modelo rusa con la que mantuvo una relación amorosa por cinco años. ¡Todavía la quiere!



Siempre según 'The Sun', Cristiano Ronaldo le habría contado a sus amigos más cerca que sigue queriendo a Irina a pesar de que la modela ya tiene una relación con el actor Bradley Cooper y el portugués hasta ha creado una familia con la española Georgina Rodríguez.



En el tema estrictamente deportivo, hay que indicar que Cristiano Ronaldo no ha sido citado para el partido del Real Madrid vs Málaga por la Liga Santander. El crack portugués descansará ante la seguidilla de partido que tuvo su equipo en Champions.