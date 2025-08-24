El Real Madrid se marchó del Carlos Tartiere con una sonrisa tras vencer 0-3 al Real Oviedo, pero la atención, más allá de los goles de Vinicius y Mbappé, se la terminó llevando un gesto fuera del campo. Dani Ceballos, que disputó apenas unos minutos en el tramo final del partido, publicó poco después una fotografía en sus redes sociales acompañada de un mensaje que no pasó desapercibido. La publicación, breve, pero contundente, fue interpretada por muchos como una despedida, justo cuando restan pocos días para el cierre del mercado de fichajes de verano de LaLiga 2025.
El mediocampista, de 28 años, ingresó en el minuto 86 sustituyendo a Kylian Mbappé. Aunque su presencia en el campo no significó mucho ya que lo que vino después en Instagram terminó por convertirse en noticia. Esa expresión, popularizada en el mundo del deporte como una manera de anunciar una ‘última función o un final de etapa’, generó preocupación entre los hinchas madridistas, quienes se preguntan fue la última vez que lo verán jugar de ‘blanco’.
Dani Ceballos no es ajeno a los rumores de mercado que lo rodean. En las últimas semanas, el futbolista ha reaccionado con ‘likes’ y comentarios a publicaciones vinculadas con un posible regreso al Real Betis, el club de sus amores. Esa interacción constante con temas relacionados a los verdiblancos ha sido interpretada por los aficionados como una pista más sobre sus verdaderas intenciones de futuro.
Nota en desarrollo
