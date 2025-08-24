Este domingo 24 de agosto será un día clave para la Selección Peruana. Si bien ya no hay chances de pelear por un cupo al próximo Mundial, hoy conoceremos algunos nombres que podrían ser de mucha ayuda en el mediano y largo plazo, entendiendo que la convocatoria que dará a conocer Óscar Ibáñez será una mixtura entre juventud y experiencia.

Esta nominada de convocados será válida para los partidos frente a Uruguay y Paraguay, por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, a disputarse el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Asimismo, un punto clave es que el Torneo Clausura entrará en un receso mientras Ibáñez realiza sus entrenamientos con los citados de la Liga 1.

Los trabajos en la Videna con los convocados del certamen local comenzarán este lunes 25 de agosto. El director técnico interino de la Selección Peruana iniciará su planificación pensando en Uruguay y Paraguay, considerando que los futbolistas del plantel que militan en el extranjero se unirán después.

Según se supo hace unos días, Yoshimar Yotún será una de las sorpresas en esta nómina de la ‘Blanquirroja’. El mediocampista de 35 años, quien estuvo más de un año sin jugar por una grave lesión en la rodilla izquierda, volvió a la actividad hace algunas semanas y ha empezado a sumar minutos con Sporting Cristal.

Así pues, tras una charla con el exportero, ‘Yoshi’ regresará a la ‘sele’, donde no juega desde el 1-1 con Venezuela en noviembre del 2023 –curiosamente, el marcó el 1-0 parcial en el Nacional–. Aunque es muy prematuro anticipar si Yotún será titular o no contra Uruguay o Paraguay, lo cierto es que esta decisión de Ibáñez se justifica en la necesidad de tener a hombres experimentados en el plantel.

Por otro lado, Alex Valera y Joao Grimaldo también volverán a ser considerados por la ‘Bicolor’. Tal como lo anunció hace unos días el delantero de Universitario, ya superó los problemas personales que impedían que fuera llamado y estará a disposición de Ibáñez. El de Riga FC, por su parte, recuperó la continuidad que no tenía en Partizán y espera cobrarse su revancha.

¿Cuándo anuncian la convocatoria de la Selección Peruana?

La convocatoria de la Selección Peruana será anunciada este domingo 24 de agosto, luego del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¿A qué hora anuncian la convocatoria de la Selección Peruana?

Como el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima comenzará a las 5:30 p.m. y finalizará aproximadamente a las 7:45 p.m., se presume que la convocatoria de la Selección Peruana saldrá a la luz entre las 8:00 p.m. y 9:00 p.m.

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

