Sporting Cristal no pudo ganar en casa y cedió un amargo empate por 2-2 frente a UTC, perdiendo la oportunidad de colocarse en una posición expectante en la punta del Torneo Clausura 2025. Si bien los celestes son líderes, eso podría cambiar si Universitario de Deportes vence a Alianza Lima en el clásico que se disputará este domingo en el Estadio Monumental.

Recordemos que, al cierre de la pasada sexta jornada, los dirigidos por Paulo Autuori se treparon en lo más alto del Torneo Clausura luego de derrotar por 3-1 a Deportivo Binacional en Juliaca. Sin embargo, tras la decisión de la FPF de retirar a los juliaqueños –al revocarse la medida cautelar que los puso en Primera División–, aquella victoria no cuenta y quedó para la anécdota.

Esto no solo sucedió con Sporting Cristal, sino también con todos los equipos a los que enfrentó Binacional en el Torneo Clausura. En tal sentido, Christofer Gonzales tomó la palabra en zona mixta y se quejó por mal manejo que de las autoridades que se encargan del campeonato.

“Las cosas no se están haciendo bien, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Eso también nos perjudica. Perdimos el vuelo un día antes por fallas técnicas del avión, tuvimos que llegar el mismo día del partido”, mencionó ‘Canchita’, haciendo hincapié en el desgaste que tuvieron en el viaje para llegar a Juliaca.

Christofer Gonzales volvió a Sporting Cristal tras su último paso por Universitario. (Foto: Sporting Cristal)

“Todos los esfuerzos que hacemos como equipo, la misma dirigencia también... y que te quiten los puntos en verdad no tiene sentido. Trabajamos el día a día para poder competir, y que pasen estos sucesos es una lástima para el fútbol peruano en sí“, remarcó el volante de Sporting Cristal.

En cuanto al desarrollo del partido ante UTC, Gonzales lamentó la poca eficacia que tuvieron en el segundo tiempo, a pesar de haber encadenado varias situaciones de peligro. Ahora que viene un receso por la fecha FIFA, el mediocampista apunta a aprovechar el parón de la Liga 1 para corregir esos errores.

“Tuvimos muchas ocasiones de gol, lástima que no fuimos eficaces también en la última jugada. Lo más importante es pensar en lo que viene. Agradecer a la gente, lindo marco, y ahora que hay un receso, es momento de descansar y volver muy bien”, finalizó.

Sporting Cristal no pudo con UTC en el Estadio Alberto Gallardo. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar por 2-2 con UTC, Sporting Cristal volverá a tener actividad dentro de tres semanas cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

