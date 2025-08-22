Universitario de Deportes se despidió de la Copa Libertadores con un empate sin goles en casa de Palmeiras, un resultado más que anecdótico tras el 4-0 que recibió en Lima y que a la postre pesó para la clasificación de los brasileños a los cuartos de final. Más allá de eso, la sensación que dejó la ‘U’ en Allianz Parque fue más que positiva, algo que seguramente buscarán replicar este fin de semana en el clásico frente a Alianza Lima.

Tras el pitazo final, Alex Valera fue uno de los que se tomó unos minutos en zona mixta y conversó brevemente con las cámaras de Juego Cruzado, analizando lo sucedido en Sao Paulo y dando su balance de esta llave ante el equipo de Abel Ferreira. En primera instancia, el delantero valoró el hecho de haber llegado hasta los octavos de final.

Y es que desde el 2013 un equipo peruano no se metía entre los 16 mejores de la Copa Libertadores, algo que Universitario no conseguía desde el 2010. Eso sí, Valera esperaba competir de otra manera a estas alturas. “Hace tiempo que un equipo no había clasificado a octavos de la Copa Libertadores, pero hubiera querido llegar a esta instancia peleando algo”, afirmó.

Hay que tomar en cuenta que Alex Valera no fue titular en este encuentro de vuelta contra Palmeiras, ya que físicamente no estaba al 100 % y Jorge Fossati decidió darle la titularidad a Diego Churín. El ’20′ ingresó en el segundo tiempo y tuvo una chance clara para vencer al portero Weverton.

Alex Valera registra 11 goles con Universitario en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

En otro momento de la charla con Juego Cruzado, el nacido en Pomalca habló sobre su posible regreso a la Selección Peruana, luego de ausentarse en las últimas convocatorias por razones personales. De esta manera, confirmó que ya tuvo un primer acercamiento con Óscar Ibáñez, técnico interino de la ‘Bicolor’.

“Ahorita estoy bien. Hablé con el ‘profe’ Óscar, y bueno a esperar la convocatoria a ver si se da. Ahorita estoy enfocado en el partido del domingo (el clásico ante Alianza Lima), lo que venga más adelante se verá más adelante”, comentó, dando a entender que hay altas probabilidades de que lo citen para la fecha doble de septiembre.

Recordemos que esta será la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde la ‘Blanquirroja’ enfrentará a Uruguay en Montevideo y a Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Ojo, Valera no juega por la selección desde noviembre del 2024, cuando tuvo unos minutos en la derrota por 1-0 a manos de Argentina.

Alex Valera registra tres goles con la Selección Peruana, todos en partidos amistosos. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Palmeiras, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando recibe a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

