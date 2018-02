Muchos hinchas del FC Barcelona creen que Ousmane Dembélé está en deuda. Sus actuaciones no terminan de cumplir las grandes expectativas que se pusieron en él cuando se convirtió en el segundo fichaje más caro en la historia del club. Sin embargo, el vestuario azulgrana piensa muy distinto.



Según el diario 'AS' lejos de criticarlo y ponerle una presión innecesaria, los referentes del Barça han decidido arropar al crack francés y aplauden la valentía en su primera temporada como jugador 'Culé'. Aunque esperan que termine de ganar confianza de una vez por todas.



"No se esconde nunca”, “Debe ir e irá a más; debe seguir creciendo” y “Otro jugador ya se habría ido al suelo” son los comentarios que más se escuchan en el vestuario del Barcelona sobre Ousmane Dembélé , tal como apunta el diario 'AS'.

¿Cómo estuvo en Girona?



Hay que recordar que contra todo pronóstico, Dembélé fue parte del once inicial ante el Girona. Allí, el excrack del Borussia Dortmund fue el jugador que más recuperaciones hizo de todo el equipo (siete), además, tocó con acierto 52 veces el balón.