¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por LaLiga 2025-26? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 36? Según la programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 13 de mayo: ESPN, Movistar LaLiga y DAZN, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:30 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España).
¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés en España?
Para ver la transmisión del partido entre Barcelona vs. Alavés y estás en territorio español, deberás conectarte a la señal de Movistar LaLiga. Ojo, DAZN también cuenta con los derechos para pasar este duelo por LaLiga.
¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés en Perú?
Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del Barcelona vs. Alavés a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus.
¿A qué hora transmiten el partido entre Barcelona vs. Alavés en España?
Para todo el territorio español, el encuentro entre Barcelona vs. Alavés comenzará a las 9:30 p.m. en el Estadio de Mendizorroza, con siete horas menos en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.
¿A qué hora transmiten el partido entre Barcelona vs. Alavés en Perú?
Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Barcelona vs. Alavés comenzará a las 2:30 p.m. en el Estadio de Mendizorroza, con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.
Posibles alineaciones del Barcelona vs. Alavés
- FC Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Pedri, Marc Casadó, Gavi; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.
- Alavés: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Abdel Abqar, Manu Sánchez; Antonio Blanco, Ander Guevara; Carlos Vicente, Jon Guridi, Abde Rebbach; y Toni Martínez. DT: Quique Sánchez Flores.
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