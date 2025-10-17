Dónde ver Barcelona vs. Girona EN VIVO: qué canales televisan transmisión por LaLiga

Barcelona recibe a Girona en un duelo atractivo por la fecha 9 de LaLiga 2025. El partido se jugará en el Estadio Olimpic de Montjuic y genera expectativa por la pelea en la parte alta de la tabla, donde el Barça busca mantenerse cerca del líder que es el Real Madrid. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos lo esencial. Recuerda no buscarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV, ya que su uso no es recomendable.

El FC Barcelona de Hansi Flick no atraviesa su mejor momento, sumando resultados irregulares en Liga y Champions que han generado dudas. El equipo busca desesperadamente reencontrarse con la victoria para no perder de vista al liderato. Las lesiones de figuras clave como Lewandowski, Raphinha y Ter Stegen complican el panorama.

El sistema de Flick -un 4-2-3-1 flexible- prioriza una presión alta y organizada y transiciones más verticales que las vistas en años anteriores. La clave para los culés será dominar al rival desde la recuperación rápida del balón. Flick confía en su mediocampo, liderado por Frenkie de Jong y la juventud de Lamine Yamal, para desatascar el partido.

Con las bajas en ataque, el protagonismo recaerá en el inglés Marcus Rashford y las jóvenes promesas de la Masía. El equipo es el más goleador de LaLiga, pero debe ser efectivo para evitar que el partido se convierta en un “correcalles”. La victoria es innegociable para aliviar la presión sobre el cuerpo técnico.

Por otro lado, el Girona se presenta en el derbi en una situación complicada, ubicado en la zona baja de la tabla con una de las peores defensas del campeonato (17 goles en 8 partidos). A pesar de las dificultades, el equipo llega con el impulso de haber conseguido su primera victoria liguera justo antes del parón.

El principal punto débil del Girona es su fragilidad defensiva, especialmente fuera de casa, donde aún no ha logrado ganar en la temporada. No obstante, el equipo cuenta con experiencia en el ataque, con la presencia del veterano Cristhian Stuani y la calidad del mediocampista Iván Martín.

A pesar del claro dominio histórico del Barcelona, este derbi catalán siempre trae sorpresas, con resultados recientes que han sido de alta anotación. El Girona buscará aprovechar la ansiedad del Barça y las ausencias para intentar repetir gestas pasadas. Se espera un partido de mucho contraste, con el Barça dominando la posesión y el Girona apostando a la sorpresa.

¿Dónde ver Barcelona vs. Girona?

El choque entre Barcelona vs. Girona por la jornada 9 de LaLiga, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en las teleoperadoras Movistar TV, DIRECTV, entre otros; además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Sky Sports, mientras que en España se verá por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Girona?

En Argentina lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Estados Unidos lo transmite: ESPN

En España lo transmite: DAZN y Movistar LaLiga

¿Dónde ver Barcelona vs. Girona en Perú?

El partido de Barcelona vs. Girona en vivo en Perú, válido por la fecha 9 de LaLiga 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada de teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro Tv, entre otros, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Girona en Argentina?

El partido de Barcelona vs. Girona en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Girona en España?

El partido de Barcelona vs. Girona en vivo, a jugarse en el Estadio Olimpic de Motjuic, se podrá ver en España por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Dónde ver Barcelona vs. Girona en México?

El partido de Barcelona vs. Girona en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Sky Sports.

¿Dónde ver Barcelona vs. Girona en Estados Unidos?

Barcelona vs. Girona en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la sexta jornada de LaLiga 2025, se verá por la señal de ESPN y ESPN Plus.

