Dónde ver ESPN EN VIVO: cómo seguir transmisión del Real Madrid vs Barcelona por LaLiga

ESPN es el canal encargado de transmitir el Real Madrid vs. Barcelona, válido por la décima jornada de LaLiga. Este duelo se disputará este domingo 26 de octubre desde las 10:15 p.m. (hora peruana, siete horas más en España) en el Santiago Bernabéu de Madrid. Los ‘merengues’ buscarán seguir manteniéndose como el primer lugar de la tabla, mientras que los ‘culés’ quieren justamente frenar que se sigan despuntando. Atento a todos los detalles y descubre cómo verlo si te encuentras en tu hogar.

El Real Madrid de Xabi Alonso recibe al Barcelona en el Santiago Bernabéu como líder de LaLiga (24 puntos), con una estrecha ventaja sobre su rival. Este Clásico es la prueba de fuego para la consolidación del proyecto de Alonso. Un triunfo en casa no solo afianzaría la punta, sino que significaría un golpe anímico importante a su eterno rival.

La principal arma del Madrid es su ofensiva liderada por Kylian Mbappé, quien llega en un momento de forma espectacular, bien secundado por Vinícius Jr. y Jude Bellingham. El sistema de Alonso busca el equilibrio estructural, pero con la clara intención de ser vertical y contundente en el área, apoyándose en la precisión y el control en el mediocampo.

Jugar en el Santiago Bernabéu siempre es un plus histórico para los blancos, que buscarán imponer una alta intensidad desde el primer minuto. Tras los compromisos de Champions, la gestión de la carga física será clave. El equipo espera que sus estrellas mantengan el ritmo goleador para neutralizar el posible buen juego del Barça.

El FC Barcelona llega a Madrid ubicado en la segunda posición (22 puntos) y con la urgencia de ganar para asaltar el liderato. El equipo de Hansi Flick arrastra bajas importantes, destacando la ausencia del goleador Robert Lewandowski. Flick, quien está sancionado, deberá ver el partido desde la grada, lo que añade un componente extra de dificultad.

El Barcelona buscará compensar las ausencias con el talento de sus jóvenes figuras, como el desequilibrante Lamine Yamal. A pesar de la baja de su DT en el banquillo, el estilo de Hansi Flick de presión alta y juego vertical es innegociable. El equipo necesitará que sus mediocampistas asuman un rol protagonista en la creación ante la estructura del Madrid.

El Clásico de este domingo es, estadísticamente, el más igualado de la historia: el Real Madrid suma 105 victorias oficiales, mientras que el Barcelona ostenta 104 triunfos y 52 empates. Una victoria en el Bernabéu permitiría al Barça igualar el historial oficial, lo que añade una motivación épica para el conjunto catalán.

¿Cómo ver ESPN en vivo para seguir Real Madrid vs Barcelona?

Si quieres seguir el partido entre el Real Madrid vs Barcelona este será transmitido por ESPN en todo el territorio latinoamericano. Además, los suscriptores de Disney Plus podrán disfrutar del encuentro por la app de streaming oficial.

¿Cómo ver ESPN en vivo por internet?

Para seguir el partido por internet, puedes ingresar a la app oficial de ESPN, que en este caso vendría a ser Disney Plus. Solo necesitas conexión estable a internet y una cuenta habilitada con el paquete completo de ESPN, para disfrutar del partido desde cualquier dispositivo.

¿Cómo ver ESPN en vivo en Perú?

Para ver ESPN en vivo en Perú, solo debes sintonizar el canal en tu operadora designada. En Movistar TV puedes encontrar esta señal en el canal 15 y 715 en HD. En Claro TV lo encuentras en el canal 61, mientras que en DIRECTV lo encuentras en el canal 621. Por último, en Best Cable lo ves en el canal 7.1.

¿Cómo ver ESPN en vivo desde España?

Si te encuentras fuera del país, puedes seguir la señal de ESPN desde cualquier lugar del mundo mediante el uso de una conexión VPN configurada con ubicación en algún país latinoamericano. De esta forma, podrás acceder a la transmisión oficial y disfrutar del encuentro amistoso en tiempo real.

¿Cómo ver ESPN en vivo desde México?

Si te encuentras en México, puedes seguir la señal de ESPN desde la aplicación oficial de este servicio, ya sea ESPN+ App y Watch ESPN. Además, si cuentas con una credencial oficial a Disney Plus, también tendrás acceso a esta transmisión exclusiva.

¿Cómo ver ESPN en vivo desde Argentina?

Si te encuentras en Argentina, puedes seguir la señal de ESPN sintonizando el canal en tu operadora designada. En Cablevision puedes encontrar esta señal en el canal 102. En Telecentro lo encuentras en el canal 105, mientras que en DIRECTV lo encuentras en el canal 621.

¿Cómo ver ESPN en vivo desde Estados Unidos?

Si te encuentras fuera del país, puedes seguir la señal de ESPN desde cualquier lugar del mundo mediante el uso de una conexión VPN configurada con ubicación en algún país de Latinoamérica. Además, puedes seguir la señal de ESPN desde la aplicación oficial de este servicio, ya sea ESPN+ App y Watch ESPN.

TE PUEDE INTERESAR