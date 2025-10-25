Con noviembre a la vuelta de la esquina, se viene un mes decisivo para cualquier equipo de fútbol en cuanto a renovaciones y contrataciones para la próxima temporada. En Alianza Lima no son ajenos a ellos y comenzaron asegurando la continuidad de la cabeza de su comando técnico. Néstor Gorosito renovó por todo el 2026 pese a no lograr el título en la Liga 1, pero destacando la campaña aliancista en el exterior, donde quedó a un paso de las semifinales de la Copa Sudamericana. Con ‘Pipo’, la directiva apunta a reforzar el plantel de la mejor manera en busca de la ansiada revancha a nivel internacional y tienen el primer nombre en carpeta: el venezolano Darwin Machís.

Según información de Michael Succar en Denganche, el futbolista que interesa a Alianza Lima y consideran una de las posibilidades para el próximo año, sobre todo para jugar como delantero por fuera, es el venezolano Darwin Machís. Luego de una larga trayectoria en Europa, el seleccionado ‘vinotinto’ hace un par de meses regresó a su país para firmar por Universidad Central de Venezuela, siendo uno de los golpes en el mercado de pases.

Nacido en 1993 y formado en Mineros de Guayana de Venezuela, Machís llegó al Granada de España en 2012 con apenas 19 años. En dicho equipo coincidió con Sergio Peña, con quien podría reencontrarse en Alianza Lima. De hecho, en 2017 el venezolano pasó de ser jugador extracomunitario a comunitario, dejando de ocupar plaza de extranjero en el cuadro español y permitiendo que el peruano sea inscrito en la plantilla de aquella temporada.

En España también jugó en Hércules, Huesca, Leganés, Cádiz y Real Valladolid, su último equipo antes de volver a Venezuela. También defendió a Vitória Guimaraes de Portugal, Udinese de Italia y Juárez de México, además de una larga carrera en la ‘Vinotinto’ disputando la Copa América de 2019 y 2024, así como las últimas Eliminatorias donde su selección quedó a un paso del repechaje.

Darwin Machís firmó en agosto por Universidad Central de Venezuela y dos meses después salió campeón de la Copa Venezuela. (Foto: UCV)

El delantero de 32 años ha tenido poca continuidad este año: apenas disputó 10 partidos en el primer semestre con Real Valladolid en LaLiga de España, aportando una asistencia (ante Real Sociedad), y acumula cinco compromisos más con Universidad Central de Venezuela, donde marcó dos veces y dio un pase gol. Su contrato es hasta junio del 2026, pero con una cláusula de salida en caso llegue una buena oferta del exterior.

A eso podría apuntar Alianza Lima para tener un jugador con buen pasado en Europa, que no tiene antecedentes cercanos de lesión (de hecho, la última para por este motivo fue a principios del 2024) y con nivel de selección. Además, Darwin Machís puede jugar por todo el frente de ataque, adaptarse rápidamente a la Liga 1 y ser un buen refuerzo pensando en la Copa Libertadores o Sudamericana del 2026.

En cuanto a la evaluación de los extranjeros en Alianza Lima para el próximo año, el único confirmado es el ecuatoriano Eryc Castillo, quien renovó hasta 2028. El boliviano Guillermo Viscarra y el también ecuatoriano Fernando Gaibor tiene contrato por una temporada más y serán evaluados a fin de año. Por otro lado, Pablo Ceppelini, Alan Cantero y Guillermo Enrique podrían no continuar en 2026, aunque la última palabra la tendrá Néstor Gorosito.

En cuanto a otras posiciones de la cancha, Hernán Barcos declaró hace unos días que su renovación está cerca y la próxima temporada sería la última de su carrera. Luego, podría ocupar otra función en la plana de Alianza Lima. Paolo Guerrero, por su parte, manifestó que primero espera culminar el Torneo Clausura para luego definir su futuro, aunque su deseo también es jugar un año más.

Hernán Barcos confesó que será uno de los primeros en renovar para el próximo año. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo y descansar en la fecha 16, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.





