Universitario de Deportes está a una victoria de lograr un registro que algunos hinchas apenas vieron de niño, y otros de más jóvenes: un histórico tricampeonato, tal como en 1998, 1999 y 2000. Los cremas necesitan ganarle a ADT en Tarma para asegurar el título del Torneo Clausura, y dejar sin opciones a su escolta Cusco FC. El plantel viajó a ‘La Perla de los Andes’ y se pronunció su goleador Alex Valera, quien le dio el triunfo al equipo de Jorge Fossati ante Sporting Cristal y apunta a repetir el plato ante el ‘Vendaval Celeste’.

El nacido en Pomalca acumula 15 goles en la temporada y es la principal carta ofensiva de Universitario para ganar por primera vez en Tarma. De hecho, una gran delegación de hinchas cremas también viajaron a dicha ciudad para acompañar a su equipo en busca de conseguir el objetivo. Eso sí, no habrá premiación en ese escenario en caso la ‘U’ salga campeón, pero nadie les quitará el gusto de dar una eventual vuelta olímpica.

“Estamos tranquilos, con la cabeza metida en el partido con ADT, dependemos de nosotros mismos y solamente sacar un resultado positivo. Me sorprendí cuando vi que no hay hospedaje en Tarma, pero el hincha siempre nos acompaña, han sido importantes también para nosotros”, declaró el exDeportivo Llacuabamba.

Universitario de Deportes está a una victoria de ganar el Torneo Clausura y ser tricampeón. (Foto: @Universitario)

Tan solo en el Torneo Clausura, Valera ha sido determinante con sus goles de visita a Cienciano y Sport Huancayo, sus dobletes a UTC y Cusco FC, y su reciente gol a Sporting Cristal. Si bien tiene contrato hasta fines del 2026, su continuidad podría ser discutida en diciembre debido a su buen campeonato y la opción de volver pronto al extranjero, en especial para cobrarse una revancha por su breve paso por Al Fateh de Arabia Saudita.

Sin embargo, el ‘9′ fue contundente en medio de esos rumores y las recientes declaraciones de Álvaro Barco, gerente deportivo crema, quien manifestó que merecería ir a una liga más competitiva. “Eso se ve mas adelante, como dijo Álvaro Barco eso (mi renovación) se ve a fin de año. Yo quisiera quedarme toda la vida, pero depende de lo que ellos busquen, eso se verá más adelante”, declaró el también seleccionado nacional.

Por otro lado, y volviendo al partido ante DT, señaló que espera seguir su racha goleadora y darle una mano a la ‘U’ en busca del ansiado tricampeonato. “Ojalá se me dé la oportunidad, pero yo creo que este equipo no solo depende de un jugador, sino somos un colectivo que está funcionando de la mejor manera, cada uno está al 100%”, apuntó.

Alex Valera, de momento, tiene los mismos números que en 2023: 15 goles en 30 partidos en la Liga 1. Con tres partidos más por jugar, podría superar dicho registro y sellar este 2025 como su mejor temporada a nivel personal. “Es una motivación para mi, para poder seguir entrenándome de la mejor manera y seguir dándole al club muchas alegrías”, finalizó el chiclayano.

Con su gol ante Sporting Cristal, Alex Valera igualó la marca de Eduardo Esidio y Andrés Balán Gonzales. (Foto: GEC)

¿Cuándo juegan Universitario vs. ADT?

Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a ADT, en partido válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 26 de octubre desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

